10 tekstów Sokoła, których możesz używać na co dzień

Cześć, chyba jeszcze nie znasz mnie Sokół w „Cześć”

Kiedy: na dzień dobry, w fabryce, klubie

No to się poznajmy, cześć. W osiedlowym sklepie, szkole, drodze do pracy. Tekst z kategorii oczywistych, a jak rzadko przez ciebie używany? Ile razy zagaiłeś do kogoś z rana, z serdeczności, może dla zabicia wolnego czasu na przystanku? Śmiało, przy okazji możesz się pochwalić wiedzą co i gdzie.

Mordo strzała, bo mi uschnie bagietka Sokół „Ty też”

Kiedy: w pośpiechu, sytuacji awaryjnej

Ten tekst warto mieć pod ręką, gdy jednak rozmowa niezdrowo się przedłuża. Mimo przywołanej bagietki w przekazie, jego zastosowanie jest znacznie bardziej uniwersalne i sprawdzi się na pewno nie tylko pod piekarnią. Elegancko można po nim ruszyć w swoją stronę.

Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno / Ze złamaną szpadą i przytartą mordą Sokół w „Zorro”

Kiedy: coś poszło nie tak

Któryś weekend. A najlepiej dzień po. Idealny do sytuacji, gdy – cytując także klasyka – Stefan w klapkach i skarpecie dwie doby na balecie leci. W końcu jednak musi zawinąć do portu. I czasem, niestety, na tarczy. Właśnie wtedy warto mieć pod ręką cytat, który może posłużyć jako najlepsze smsowe podsumowanie takiego wieczoru.

Jest lepiej niż dobrze Sokół w „Zorro”

Kiedy: czujesz, że to jest to

Czyli lepiej niż OK, pozytywnie, należycie, fajnie, wspaniale. W lepszym klubie, z większym hypem, grubszym hajsem. Ale też nad pięknym oceanem, szczycie góry, czy nawet „na końcu świata trzy przystanki stąd”. Niech ten wers będzie z tobą wszędzie tam, gdzie poczujesz to wspaniałe uczucie euforii.

Deszcz pada, my nie mokniemy Sokół w „Burzy”

Kiedy: dajesz/dajecie radę

To tekst dla tych, którzy lubią żyć według zasad. Najlepiej sprawdzi się w zaufanym gronie. „Jak jesteś w porządku, nie pękaj, w największej burzy nie zmokniesz” – podpowiada jeszcze Sokół w numerze nagranym z ZIP Składem. I choć łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, na pewno warto próbować.

Sokół na Red Bull Music Stage © Zuza Chałupniczak Photo

Za tobą największe kozaki szły bez mapy Sokół w „Plastikowy tulipan”

Kiedy: się rumienisz

Niezależnie od tego, o kim/o czym jest „Plastikowy tulipan”, to mocny komplement. Albo ktoś tak ci zawrócił w głowie, albo tak ci imponuje i mu bezgranicznie ufasz, że idziesz w ciemno. A potem rzucasz mu tym tekstem. Możesz nawet na kartce urodzinowej, możesz też w dm-ie.

Zamknij oczy i patrz Sokół w „Jednorożcu”

Kiedy: w przerwie

Jak wspomniał sam Sokół w opisie do tego numeru, „przy zamkniętych oczach można zobaczyć jedynie wspomnienia, a te często są wypaczone, wyidealizowane. Jednorożec pośród różowych traw symbolizuje właśnie takie fantazje we wspomnieniach”. Ale, mimo tych pułapek, nie bójmy się fantazjować! „Zamknij oczy i patrz” to może być też świetna zachęta do złapania oddechu czy krótkiej chwili dla siebie - na przykład przy ulubionym winylu. Puść na niego igłę i zobacz, co się dzieje.

To jest hit na cały świat, diss na cały świat Sokół w „Na cały świat”

Kiedy: na szczycie lub w dole

Po przecinku, do wyboru, w zależności od humoru. Dobrze wykonane dziś zadanie możesz nazwać wielkim hitem, wyrazy niezadowolenia wręcz przeciwnie. „To jest diss na cały świat, bo wku*wia mnie ta Polska” – to akurat wybór Pezeta. Trzymamy kciuki, żeby u ciebie wyglądało to jednak odwrotnie.

Jak urosnę, to wejdę na stół, stanę na palcach i sięgnę po klucz Sokół w „Jak urosnę”

Kiedy: piszesz plan na życie

Wbrew pozorom, ten tekst, mimo że śpiewany na „NIC” przez Sokoła z Fasolkami, nie dotyczy jedynie najmłodszych. Że „ciągle rosnę, jakbym grał w Mario Bros” rapował choćby w „Młodym bossie” już Żabson . Rośnie też każdy z nas. Do różnych sytuacji, decyzji, wyborów. Powodzenia więc w chwytaniu po swoje.

Jak lecimy to ku*wa do nieba Sokół w „Płaczemy pięścią w stół”

Kiedy: najlepiej codziennie

Jeszcze jeden dobry, motywujący tekst na dzień dobry, choć oczywiście uważaj z jego dosłownością. Sokół już nasz przyzwyczaił do tego, że cały czas „chcemy być wyżej” i że gdy jedziemy, to sprawdzić, „jak szumi kolejny ocean”. Mocny był zawsze z niego motywator, co najlepiej słychać w cytowanym tu właśnie numerze. „Jak tańczymy to trzęsie się ziemia, jak idziemy to z nami tłum” – tak, to możesz nawet wytatuować.