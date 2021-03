Najnowsza strzelanka Riot Games, Valorant, cieszy się niesłabnącą popularnością. Choć od premiery nie minął nawet rok, to już teraz przyciąga do siebie niezliczoną rzeszę graczy. A co za tym idzie, wiele różnych typów osobowości. Każdy gracz ma inny charakter, styl, czy upodobania, ale można z łatwością wyróżnić

Agresor Ekstremalny

” to jego motto. Nie zna pojęcia zachowywania broni albo oszczędzania pieniędzy na kolejną rundę. Wszystkie fundusze natychmiast wydaje na ekwipunek i równie szybko rzuca się w wir walki. Bez względu na to, co robi reszta zespołu... Jest albo na samym szczycie tablicy wyników, albo na samym dnie, ale bardzo rzadko znajduje się gdzieś pomiędzy. Ciągła walka pozytywnie wpływa na jego umiejętności strzeleckie, ale z grą zespołową jest na bakier. Opinia na temat Agresora zależy wyłącznie od liczby fragów. Jeśli radzi sobie dobrze, to drużyna będzie go tolerować i spróbuje się dostosować do wojowniczego stylu. Jeśli jednak zamyka tabelę, to zostanie uznany za nieformalnego członka przeciwnej drużyny. Często idzie w parze z Profesjonalistą. Całkowite przeciwieństwo Cykora.

Cykor

Zero pewności siebie, defensywny styl gry i wieczny pesymizm względem reszty zespołu. Cykor niechętnie wydaje swoje fundusze, zgodnie z zasadą “w kolejnej rundzie będę ich bardziej potrzebować”. Nawet w wyrównanych sytuacjach woli schować się w rogu mapy i zachować broń. Przerażają go sytuacje 1 na 1, nie mówiąc już o przewadze liczebnej przeciwnika. Generalnie stara się grać zespołowo, ale zazwyczaj brakuje mu pary, by wykonać plan od A do Z. Czuje się przytłoczony stylem bycia Wulkanu Energii, a Agresora uznaje za dziwaka. Dobrze odnajduje się w towarzystwie Żółtodzioba.

Taktyczny Geniusz

. Bez względu na to, czy trafia na losowych graczy w ramach matchmakingu, czy ma swoją stałą ekipę, Taktyczny Geniusz zawsze, ale to zawsze, przejmuje stery w drużynie. Jego umiejętności mechaniczne może nie są najlepsze, ale za to nadrabia charyzmą i ogólną znajomością gry. Nie oznacza to jednak, że pomysły Taktycznego Geniusza są trafne… Czasami tylko wydaje się mu, że ma dobry plan, a w najgorszych wypadkach obwinia swoją drużynę za “kiepską realizację”. Spędza długie godziny na analizie meczów Profesjonalistów. Nienawidzi Trolla Serverowego i Pana Marudy, z którymi, nawet mimo usilnych starań, zwyczajnie nie potrafi współpracować.

Samotny Wilk

Wulkan Energii