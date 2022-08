15 ciekawostek z historii deskorolki

Chociaż dokładne pochodzenie deskorolki nie jest znane to jej najwcześniejsze wersje składały się z kółek od rolek przymocowanych do drewnianych skrzyń. Na początku używano całych skrzyń, aby można było trzymać się górnej części jako kierownicy. W końcu ewoluowało to do samych desek i kół, które znamy dzisiaj.