1988: Ruleta pojechanych rzeczy

asthma, Gedz, Hades, Kacha z Coals, Kosi, Kukon, Margaret, Miły ATZ, Ras, Rosalie., Siwers, Szczyl, Tymek, Wilku, Włodi, Żyto – to tylko niektórzy z gości, jacy dołączyli do „Rulety”, producenckiego albumu 1988. Znany z duetu Syny producent spędził nad nim trzy lata, zbierając na jednym krążku niepowtarzalny skład artystów, reprezentujących różne podejście do rapu, popu, czy muzyki alternatywnej. A wszystko w charakterystycznym dla niego, filmowym klimacie. Nic więc dziwnego, że...

1988: Nie robię specjalnych podziałów i rankingów na płyty i płyty producenckie. Ale jeśli ktoś potrafi opowiedzieć coś ciekawego materiałem producenckim, zapraszając do tego różnych gości, to wiadomo, że odnajduję w tym wartość. Jest wtedy to dla mnie coś więcej niż tylko zbiór piosenek. Bardzo lubię na przykład to, co DJ Muggs robi poza Cypress Hill , albo jakie płyty składał Madlib. Mocno cenię album producencki Quakers. Nie wiem, czy ta pozycja jest jakoś u nas mocno znana, ale to świetny, hiphopowy materiał, wydany przez Stones Throw Records, a wyprodukowany m.in. przez Geoff Barrowa z Portishead. Ja zawsze lubiłem takie kompilacje. Na polskim podwórku zaś, wiadomo, „Produkcja hip-hop” DJ-a 600 V , Waco i „Świeży materiał”... Płyty producenckie zawsze gdzieś mi towarzyszyły, aż w końcu postanowiłem sam zaznaczyć się na scenie właśnie takim krążkiem.

Płyty producenckie mają też to do siebie, że to poważne przedsięwzięcia logistyczne. Ciebie to nie zraziło?

Na pewno byłem naiwny myśląc, że zrobię ją szybko. (śmiech) Mimo że nie raz słyszałem, czy to od kolegów po fachu, czy czytając w wywiadach, że to jest droga przez mękę. Magiera był zresztą jedną z z osób, które w trakcie robienia „Rulety” powiedziały mi wprost: „stary, w co ty się wje*ałeś?!”. (śmiech) Ale później też grubo pogratulował mi płyty, mówiąc: „Dowiozłeś to!”. (śmiech) Rzeczywiście, jest to owiany złą sławą proces logistyczny, trochę się z tym zderzyłem, bo początkowo myślałem, że ta płyta wyjdzie dużo wcześniej i też w innym składzie. Trzon był jeszcze podobny na wstępie, ale z czasem wszystko ewoluowało. Miałem przeświadczenie, że muszę napchać line up płyty jak największą liczbą ludzi, bo zakładałem, że część nie wywiąże się z tego zadania, ale teraz mam nawet więcej osób niż zakładałem. Ciężko było jednak coś odrzucić, wszystko jakoś się skleiło. Wyszła godzina muzy i myślę, że nie jest to ani za dużo, ani za mało, ale w sam raz.

Nie miałeś mimo wszystko momentu zawahania, że mniej może okazać się lepiej?

Momentu zawahania nie było, ale rzeczywistość brutalnie zweryfikowała moje plany. Ostatecznie wyszły z tego trzy lata bujania się, pisania do ludzi, dzwonienia, spotykania i tak dalej. Tak naprawdę dopiero końcówka tego całego procesu, kiedy miałem już prawie wszystko zebrane, dema i wszystkich gości, to był dla mnie najprzyjemniejszy etap, naprawdę twórczy. Kiedy nie było już w tym logistyki, tylko po prostu sto procent muzycznej zajawki i zabawy. Wiesz, wyobraźnią.

To dzwonienie, bujanie się, dużo cię kosztowało?

Ja nie mam problemu, żeby do kogoś zadzwonić, nadgonić. Nie boję się kontaktu i myślę, że potrafię rozmawiać z ludźmi. Inna sprawa, że osoby, z którymi chciałem coś nagrać, raczej też bardzo chciały w to wejść, również dla nich to było ciekawe wyzwanie. Nawet jeżeli byli to artyści bardziej z mainstreamu, to i tak stwierdzili, że warto razem coś zrobić, wyjść poza swoje ramy. Komunikacja przy takiej płycie była bardzo ważna, bo gdybym po prostu wysłał komuś bit i tylko powiedział: „nagraj się”, nic z tym więcej nie zrobił, to wiadomo, że tej płyty by nie było. Tutaj faktycznie trzeba było trochę dociskać. Rozmawiać i jak coś nie siadło, to wiesz, podesłać coś innego.

Jestem jednak bardzo cierpliwy i myślę, że to jest zajebista cecha dla producenta. Jeżeli chce coś fajnego zrobić z ludźmi, ale nie ogranicza się tylko do wysłania bitów, a reszta niech się sama dzieje. Sam staram się zrozumieć każdego, bo niejednokrotnie też z czymś zalegałem. Uczestnictwo w projekcie, który nie jest w stu procentach twój, też jest zawsze wyzwaniem dla pewnych osób. Czasami nie wiedzą, jak ugryźć jakiś bit, jak się do tego zabrać, więc usilne popychanie, nie zda się na nic. Jako producent raczej się nie wkurzam i nie mówię wtedy: „w co ja się wje*ałem?”. Kiedy coś nie wychodzi, staram się to ugryźć z innej strony i jakoś inaczej zamknąć projekt. Zawsze jest jakieś wyjście.

Na każdego masz swój plan?

Zdecydowałem się pod każdego coś wymyślić, coś, co będzie wyjściem z jego strefy komfortu, ale też nie będzie totalną rewolucją dla danej osoby. Przy „Rulecie” takich radykalnych zabiegów raczej nie robiliśmy. Dla części artystów było to jednak na pewno nowe doświadczenie. Ludzie kojarzyli mnie z Synów , wiedzieli, że robię pojechany projekt i czuli, że warto coś takiego ze mną zrobić.

1988 wydał producencki album "Ruleta" © Rafał Kolsut

Ale mogłeś też wydać kolejną, po świetnej „Grudzie”, płytę instrumentalną, po prostu.

Chciałem się sprawdzić z różnymi ludźmi na moich produkcjach, narzucić im swój klimat, autorską wizję muzyki. Na początku myślałem, że może będę miał mniej gości i powypełniam album instrumentalnymi odpałami, ale jeszcze przyjdzie czas, żeby po prostu zrobić kolejny projekt taki jak „Gruda” . To jest trochę inne podejście do muzyki, bo kiedy robisz instrumentalną płytę to w pewnym sensie musisz opowiedzieć sam jakąś historię, bez słów, więc ta muzyka musi być zupełnie inaczej angażująca. A tutaj od początku robiłem muzę pod wokal i to było główne założenie „Rulety”.

Zawsze mnie to ciekawiło – na ile płyta producenka, na której występuje kilkudziesięciu gości, a każdy nawija o czym innym – jest historią samego producenta. Rozmawiałeś z zaproszonymi, o czym będą śpiewać, rapować?

W lirykę się nie wtrącałem, ale bardzo dużo kawałków powstało w wersji face to face, w studiu. Siedziałem sobie z tymi ludźmi, dobieraliśmy bit, który najlepiej trafiał pod konkretną historię. Wiele razy już słyszałem, że w moich bitach jest coś takiego, że jak się je słyszy, to film sam już się robi. Mówił tak Robert [ Piernikowski z duetu Syny – przyp. red.], mówił tak Włodi . Że są bardzo filmowe. Również Kosiemu moje produkcje podsuwają jakiś kwasowy klimat. (śmiech) Myślę, że są na tyle charakterystyczne, że po prostu stanowią dodatkową motywację do tego, by do nich coś fajnego nawinąć. Pewnie na innych bitach niektóre słowa by nie padły, a padły na moich.

Może właśnie dlatego udaje ci się tak dobrze dogadywać z weteranami polskiego hip-hopu?

Może oni po prostu słuchają takiej muzyki jak ja, w moim klimacie. I dlatego jest mi łatwiej się dogadać ze starą szkołą, tak zwaną. Choć oczywiście dogaduję się też dobrze z młodymi.

Żeby trafić na twoją płytę trzeba się z tobą znać lepiej niż tylko przez mejla czy telefon?

Nie ma reguły, ale fakt jest taki, że niemal z wszystkimi się poznałem i przynajmniej jeden dzień ze sobą rozmawialiśmy. Wiadomo, że jeśli ktoś siedzi w klimacie, który mi odpowiada, to pewno się dogadamy. A jak ktoś jest zupełnie z innej bajki, to już będzie ciężej. Najważniejsze, żeby żył dla muzyki, a nie muzyka dla niego, wtedy współpraca wychodzi najlepiej, najbardziej naturalnie. Jak na przykład ze Szczylem, który widać, że jest osobą, która ma swoją wizję na wszystko i świetnie mi się z nim pracuje. Mieszka zresztą w Gdyni, nie raz się tutaj spotykamy. Jest po prostu zajebistym ziomkiem.

Z Tymkiem, który pomógł ci zrobić numer „Plecak”, też masz tak dobry przelot?

Nie wiem, skąd on bierze energię na to wszystko. (śmiech) Jest wariatem totalnym. Ja się z nim zajebiście dogaduję. Na początku jeszcze nic na to nie wskazywało, bo poznałem go w momencie, kiedy kojarzyłem jego dwa kawałki, jakieś dwa największe hity, ale spotkałem się z nim w studiu i jakoś super nam się wymieniało myślami, inspiracjami. Ostatecznie mamy już na koncie chyba ze trzy czy cztery kawałki nagrane, jak nie więcej, a w planach są kolejne. Tymek jest mega otwarty, szalony . Ma bardzo dużo pomysłów na minutę, ale to wszystko trzyma się cały czas kupy. No i jest zajebistym kumplem. Widać to także po tym, że zdecydował się pojechać ze mną w trasę z „Ruletą”. Powiedział: „stary, nie chcę w ogóle za to siana, chcę tylko pojechać tam z tobą dla funu, zagrać te kawałki, bo się nimi jaram”. Czy to nie jest zajebiste? Potrzebujemy na scenie więcej takich gości.

No tak, na trasie „Rulety” będziesz miał więcej gości niż na swojej „Uczcie” sanah.

(śmiech) A nikt tego nie sponsoruje! Wszyscy zgodzili się pojechać, bo mnie lubią, chyba. (śmiech) Wiesz, akcja zupełnie oddolna, jadę w trasę z solidną ekipą, zajebistymi ludźmi. Będziemy tam mieć zderzenie kilku światów, więc to może być naprawdę ciekawe.

Ty sam chodzisz na koncerty, jeździsz na festiwale, by być na bieżąco, z tym jak brzmi dziś muzyka?

Staram się śledzić cały czas muzę, bywać na koncertach. Ale raczej cały czas stronię od polskiego hiphopowego środowiska. Mimo że pojawiają się w nim ciekawe postaci, to nie jest to dla mnie w żaden sposób inspirujące środowisko, więc raczej unikam. W ostatnich miesiącach zresztą w ogóle ciężko było mi się zebrać gdziekolwiek, bo byłem zaangażowany w wiele różnych działań, ale kiedy tylko mam na to czas, to jak najbardziej jestem i śledzę, co się dzieje. Teraz na przykład chętnie wybrałbym się na jakiś konkretny festiwal, więc idę na Open'era. W końcu jest w Gdyni.

Powiedziałeś kiedyś: „Nie czuję się częścią polskiego hip-hopu”. To o tyle zabawne, że polski hip-hop sporo ci zawdzięcza. Choćby teraz numer bardzo fajny „Lot przez miasto”.

Ten bit jest skrojony pod Wilka. Buja jak „Dwudziesty ósmy dzień wrześniowy” Molesty . Berson bardziej nawija pod trapowe i drillowe rzeczy, nie ma za bardzo numerów na klasycznie ciętym bicie, tutaj więc u niego zadziałało to trochę pod włos. Ale uważam, że zajebiście się na tym bicie sprawdził. A nie czuję się częścią, powiedzmy, środowiska rapowego, które teraz ma miejsce, nie pasuję tam po prostu. Stoję z boku i obserwuję, czasem dokładając kilka groszy do tego.

Jestem ciekaw, kto rzucił ci na „Rulecie” największe wyzwanie.

Jeśli przyjąć, że największym wyzwaniem było to, że musieliśmy więcej podłubać przy jakimś numerze, to myślę, że spotkanie z Gedzem , bo on wziął trochę sobie za cel posiedzenia ze mną przy aranżu. Zrobiliśmy taką kooperatywę producencką. Bit jest w zasadzie mój w stu procentach, Gedz po prostu rozłożył to trochę na czynniki pierwsze. Pobawił się brzmieniem i aranżem pod wokal, jakimiś takimi zabiegami, smaczkami w swoim stylu. To było ciekawe i inspirujące dla obu stron doświadczenie. Stanowiło w tym sensie wyzwanie, że musiałem na mojej płycie producenckiej oddać trochę pole do popisu innemu producentowi. Ale szczerze mówiąc, była to czysta przyjemność. Oczywiście oprócz poganiania, dzwonienia i pisania. (śmiech)

Twoje poprzednie produkcje, także dla Synów, brzmiały, jakby powstawały kilka metrów pod ziemią, w ciemnym pomieszczeniu, do którego nie przedostają się żadne promyki słońca. Ale też wstęp mają tylko nieliczni.

Coś w tym jest. Moją muzyką jarają się przede wszystkim ludzie, którzy kumają różną muzykę, są otwarci na doznania nietypowe albo takie, które nie są może do końca przyjemne. Robiłem tę płytę z pełną świadomością, że nie trafię do jakiejś szerokiej publiki, bo nie w tym jest mój cel. Ja na niej walczę o swoją formę ekspresji i chciałbym, żeby jak najwięcej ludzi tego słuchało, ale nie będę się uginał, żeby faktycznie tak było. Raczej staram się słuchaczy do siebie przekonać niż sam siebie popchnąć w rejony, powiedzmy, łatwiejsze. Tylko w ten sposób mogę być w miarę zadowolony, na koniec swojego życia z tego, co zrobiłem.

Mieliśmy już wcześniej takie sytuacje, na przykład kiedy graliśmy jako Syny na Męskim Graniu. Wiadomo, przychodzą na nie ludzie słuchać tzw. muzyki alternatywnej, ale nie oszukujmy się, jest tam też sporo osób zupełnie nieświadomych tego, co się dzieje. I po tym Męskim Graniu, naprawdę wielu tak zwanych „normalsów” uderzało do nas i mówiło: „ja pierdolę, w życiu bym na was nie trafił!”. Była też taka sytuacja, bodajże w Koszalinie, gdzie graliśmy koncert w miejscu, w którym odbywała się też impreza pracownicza jednego z marketów. Oprócz naszej publiki byli tam też ci przypadkowi ludzie, jakaś abstrakcyjna sytuacja. Ale później waliliśmy z nimi szoty, a oni nam dziękowali: „co to ku*wa było!”. W życiu by na taki koncert nie przyszli, a okazał się dla nich czymś niesamowitym. Dlatego wierzę w dziwną siłę, która sprawia, że udaje mi się trafić do osób, które na co dzień nie słuchają takiej muzy.

Kiedy jeszcze graliście z Synami mówiłeś: „Jesteśmy w niszy, ale mamy swoją wierną sektę” – jako 88 też celujesz w stworzenie wokół siebie takiej konkretnej społeczności?

Syny faktycznie były trochę sekciarskie, mieliśmy swoje słowa-klucze, które ludzie łapali, ale to też mocno wokół liryki się obracało. Robiąc samą muzę, ciężej coś takiego stworzyć. Ale oczywiście widzę dużo ludzi po koncertach, po imprezach, którzy cały czas podbijają, więc myślę, że pewną społeczność udaje mi się wytworzyć. Na pewno chłopaki z TONFY tworzą wokół siebie klimat ciekawej społeczności. To ma trochę inny wydźwięk niż przy Synach, bo my byliśmy tylko we dwójkę, a tutaj wokół chłopaków wytwarza się fajna grupa ludzi – szersza, artystyczna. Od tatuatorów przez jakiś grafików, ludzi od wideo, po didżejów i tak dalej. Oni sobie wykreowali wokół siebie właśnie taką trochę „sektę”. I nawet im tego zazdroszczę, bo my z Piernikiem byliśmy sami, a oni są krok do przodu, mają wokół siebie przyjaciół. I to jest zajebiste.

Swoją drogą – jakie cudowne życie jest po Synach, gratulacje.

No, nie żałuję. Myślę, że wszystko musiało mieć swoje miejsce, zadziać się w odpowiednim czasie, ale jest dobrze. Na pewno nie narzekam na brak roboty, bo mam jej bardzo dużo. Pracuję teraz głównie z rożnymi ludźmi i myślę, że jeszcze w tym roku wyjdzie od nas coś ciekawego.

Nie boisz, że się, tak po ludzku, przeprodukujesz?

Ja jestem cały czas mega głodny! Pożeram wszystko, jak leci. Robię muzykę od 13. roku życia i wciąż na tej samej intensywności. Nie walę przy tym takich samych numerów jeden po drugim. Teraz na przykład siedzę w projekcie, który zupełnie nie jest hiphopowy. Nie ma w ogóle z tym związku, dzięki czemu mogę na chwilę odpocząć od „Rulety”, która jest dosyć hiphopowa i zrobić coś o 180 stopni innego. A później wrócę do projektu z Włodim, który będzie na powrót hiphopowy. I to jest super. W międzyczasie jeszcze nagram z Hadesem i Kosim jakieś jungle.

To inaczej – skąd czerpiesz te podkłady kreatywności?

Mam od dziecka jakąś taką umiejętność kumulowania w sobie energii i pokładów kreatywności. Myślę, że wysysam to ze wszystkiego. Z każdej możliwej obserwacji, z każdego filmu, który oglądam, z każdej muzy, której słuchałam, nawet z wolno spędzanego czasu. Nie potrafię tego dokładnie wytłumaczyć. Po prostu gdzieś to cały czas we mnie się tli i nawet jeżeli jadę gdzieś na wakacje, to myślę o muzie.

Wychodzisz nocą z hotelu, z kapturem na głowie i pochłaniasz noc.

To jest jakaś piękna, romantyczna wizja. (śmiech) Prowadzę dosyć proste życie, które niczym nie różni się od życia wielu innych osób i niestety nie ma w tym jakiegoś wielkiego romantyzmu. Oczywiście zdarzy mi się pojechać w Gdyni na wschód słońca nad morzem, bo akurat mam niedaleko. (śmiech)

Wróćmy jeszcze do tego, co cię napędza.

Już jakoś za dziecka byłem bardzo wkręcony w kreatywne działania i wydaje mi się, że to po prostu jest to. Zawsze uciekałem w zabawy mniej schematyczne, jak miałem klocki Lego, to wyrzucałem instrukcję i układałem je po swojemu. Kombinowałem. Na podwórku znajdywałem patyki i robiłem z nich jakieś dziwne konstrukcje. Później zamiast grać w gry to ściągałem programy graficzne i muzyczne i bawiłem się nimi. A jak już odpalałem grę, to z reguły najbardziej jarał mnie etap tworzenia postaci, albo w ogóle budowanie map do gier strategicznych. Jakoś zawsze miałem w sobie taką potrzebę i to chyba mam dziś już wyrobione. Nie mam momentów przestoju. Wiadomo, że miewam chwile słabości, ale na krótko. Rzadko kiedy nie wiem, co ze sobą zrobić i co będzie moim następnym ruchem. Bardziej przesyt. Bardziej za dużo pomysłów na raz niż niż za mało.

1988 w akcji © Filip Jurek

Na polu graficznym miałem okazję z tobą współpracować przy składaniu zina dla polskiego oddziału Def Jamu. Grafika pojawiła się u ciebie jeszcze przed muzyką?

Zanim zacząłem zarabiać jakiekolwiek pieniądze na muzyce, dawała mi je właśnie zabawa grafiką. I robiłem to głównie w celach zarobkowych. Pracowałem w agencjach, różnych dziwnych miejscach, żeby zarabiać siano, a po godzinach robiłem muzę. Tyle że ja zawsze czułem większy związek z muzyką i wiedziałem, że ona mnie bardziej wyraża. Natomiast grafika i wszelkie wizualne kwestie to jest jedno z tych paliw, które dostarcza mi źródła inspiracji. Lubię sobie na przykład stworzyć jakieś moodboardy, obejrzeć film, który „zrobi mi” obraz i tak dalej. To wszystko przekuwa się później w jakiś sposób na moje pomysły muzyczne. Jednocześnie nie zamykam się na inne formy, bo uważam, że jeżeli ktoś ma wyobraźnię i jakiś pomysł, wie, jak pociągnąć to do przodu, to odnajdzie się w każdym artystyczną medium. Kiedyś na przykład chciałbym wyreżyserować film. Myślę, że kiedyś go zrobię, bo czemu nie? Na razie mam takie marzenie.

Kręcisz już teledyski, nie tylko dla siebie, ale też dla Włodiego, Kosiego, widać, że to czujesz.

Muza idzie w parze z filmem i jak kumasz muzykę, wiesz, jak działa rytm, a przy okazji masz wyobraźnię wizualną, to potrafisz taki obrazek zmontować. Rozkminić, który kadr będzie tu fajnie pasował i tak dalej. Więc na pewno nie chcę się ograniczać tylko do muzyki i myślę, że im dalej w las, tym więcej będę na tych polach próbował.

Czegoś jeszcze chciałbyś?

Ciężko powiedzieć. Robię za dużo, więc chyba nic mi więcej nie potrzeba. Na pewno nie zostanę kucharzem, choć zdarza mi się gotować.

Ruleta On Tour

1988 rusza w trasę koncertową po kraju, z udziałem m.in.: Szczyla, Margaret, Kachy, TONFY, Zdechłego Osy, Kosiego i Hadesa. Materiał koncertowy poszerzony zostanie o dodatkowe utwory z wybranymi artystami. Wypatruj ich u siebie!

19.06 - Gdańsk

20.06 - Kraków

21.06 - Wrocław

22.06 - Warszawa

23.06 - Poznań