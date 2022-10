Emocje w Formule 1: Najciekawsze Grand Prix Meksyku

Sezon 1990, podobnie jak poprzednie lata, stał pod znakiem walki Ayrtona Senny z Alainem Prostem, a przede wszystkim kontynuacji wyrachowanej agresji, która eskalowała rok wcześniej. W miarę upływu czasu Brazylijczyk powiększał jednak swoją przewagę nad Francuzem, a GP Meksyku miało być dla niego kolejnym zwycięstwem i kolejnymi oczkami do odhaczenia. Mógł być tym bardziej pewny swego, że przez słabą formę samochodu, a zwłaszcza jego opon, Ferrari wypadło słabo w kwalifikacjach. Pole position przypadło w udziale Gerhardowi Bergerowi, który w kolejnych latach miał dać się poznać jako menedżer, współprowadząc przez pewien czas Toro Rosso, czyli juniorską ekipę Red Bulla. Drugie miejsce zajął Riccardo Patrese, a Senna był trzeci. Obok niego miał się ustawić Nigel Mansell w Ferrari, natomiast drugi z kierowców włoskiej ekipy - Alain Prost - ruszał dopiero z 14. pola. Czasówka okazała się zbyt dużym wyzwaniem dla kierowców zespołu Leyton House, którzy z powodu słabego tempa nie zakwalifikowali się do wyścigu. Choć sportowo wynik ten był porażką, zmienił historię Formuły 1.

. Choć miał na koncie sukcesy w wyścigach w Stanach Zjednoczonych, jego wyniki w F1 na pierwszy rzut oka mogły rozczarowywać. Prawdziwym powodem takiego stanu rzeczy były jednak nie jego złe pomysły, ale brak budżetu na realizację tych dobrych. Brak startu w GP Meksyku okazał się kroplą, która przelała czarę goryczy i doprowadziła do zwolnienia Neweya. Błyskawicznie przechwycił go zarząd Williamsa, którego było stać na wprowadzenie w życie jego śmiałych idei. Zmaterializowały się one w serii doskonałych bolidów, które dały mistrzowskie tytuły m.in. Nigelowi Mansellowi i Alainowi Prostowi (na zdjęciu poniżej Francuz w bolidzie FW15C autorstwa Neweya). To jednak dopiero miało się wydarzyć.

W ciepłe czerwcowe popołudnie Newey mógł co najwyżej popatrzeć, jak inni szykują swoje auta do startu na meksykańskim obiekcie. Gdy zakończono wszystkie procedury i zgasły czerwone światła, stawka kolorowych bolidów pomknęła przed siebie. Już na samym początku Mansell stracił kilka pozycji, podobnie jak Berger, którego wyprzedzili Patrese i Senna. Brazylijczyk wkrótce wyszedł na prowadzenie, a Austriak okupował drugie miejsce. W wyniku problemów czołówki z oponami wkrótce druga pozycja przeszła w ręce Mansella. Alain Prost tymczasem w niesamowity sposób piął się w górę i wkrótce pojawił się na trzecim miejscu. Kolejni zawodnicy cierpieli z powodu problemów z oponami, jedynie Senna wydawał się nie mieć żadnych przeszkód na drodze do zwycięstwa. Na 15 okrążeń przed metą Prost wyprzedził swojego kolegę z zespołu, jednak wciąż tracił bardzo wiele do największego rywala, jakim był Brazylijczyk. Pozory jednak potrafią mylić.

