Co to był za rok? To był rok breakingu!

„Pomysł był gotowy, tylko trzeba było na niego wpaść” – śmiał się Paweł Kątny, czyli B-Boy Chu Chu współodpowiedzialny za scenariusz, montaż, reżyserię

. „Zależało nam, by pokazać naszą kulturę breakingową z trochę innego spojrzenia, przez pryzmat innych ludzi, pasji i nawyków. Wiemy, że każdy region w Polsce ma swoje unikatowe obrzędy, wyjątkową kulturę i historyczną tradycję. To skarbnica wiedzy i historii, wyjątkowy dar, jaki gości w naszych sercach. To świadomie wyróżnia każdego, kto kocha to, czym się zajmuje i oddaje się temu. To według mnie w breakingu jest najpiękniejsze. Oryginalność, zróżnicowanie i oddanie wobec pasji” – dodawał scenarzysta, autor zdjęć i reżyser Bartosz Czachorowski.