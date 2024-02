2024 to jest rok breakingu! Zobacz dlaczego

Rozgrzani breakingiem na Red Bull BC One Cypher Poland, miesiąc później czeka nas historyczne wydarzenie –

które ponad dwie dekady temu zrewolucjonizowały scenę breakingu. „Red Bull Lords Of The Floor całkowicie zmieniło grę. Pomogło otworzyć nowe drzwi, dla nas - tancerzy, którzy pojawili się na początku XXI wieku” – komentował powrót legendarnego wydarzenia Alexander „El Niño” Diaz, światowej klasy b-boy, który wraz ze swoją załogą Floor Bratz wygrał edycję Red Bull Lords Of The Floor w 2002 roku. I dodawał: „Odtwarzając tę kultową imprezę, Red Bull składa piękny hołd breakingowi i ekipom, które go tworzą”. 3 kwietnia w Seattle Red Bull Lords Of The Floor gościć będzie kultowe ekipy z lat 90. i inauguracyjnej imprezy z 2001 roku – w tym Massive Monkees, Skill Methodz i Style Elements. Zmierzą się one z najlepszymi obecnie talentami na scenie, w serii bitew 2 na 2. W sumie 16 ekip składających się z b-boyów i b-girl zaprezentuje breaking najwyższych lotów w serii emocjonujących tanecznych bitew, od których nie będziemy mogli oderwać oczu. Warto śledzić kanały Red Bulla, by niczego nie przegapić z tego wydarzenia.