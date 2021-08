To już ćwiartka. Przed nami 250 turniej Speedway Grand Prix!

. Historia wyłaniania indywidualnego mistrza świata serią zawodów zaczęła się 20 maja 1995. Pierwszą imprezę tej rangi, we Wrocławiu, wygrał Tomasz Gollob. Przez ćwierć wieku 5 Polaków stanęło na podium w klasyfikacji generalnej, a mistrzów świata mieliśmy dwóch – Golloba, oraz dwukrotnie Bartosza Zmarzlika. A my mamy dla was potężną garść liczbowych ciekawostek dotyczących SGP. Z okazji 250 turnieju przygotowaliśmy ich oczywiście… 25!

„Nie da się ukryć, że znam ten tor pewnie o wiele lepiej, niż większość kolegów z cyklu, ale… nie szukam w tym jakiejś swojej wyjątkowej szansy. Prawda jest taka, że klub albo miasto oddają tor organizatorowi i to on odpowiada za przygotowanie nawierzchni. Wiele razy mieliśmy sytuacje, gdy nie sposób było poznać obiektu po przygotowaniu go przez promotora cyklu. Ostatnio we Wrocławiu Tai Woffinden, który od dekady jest zawodnikiem Sparty, nie mógł rozgryźć swojego toru! Nie patrzę na to, gdzie odbędzie się turniej. Skupiam się na sobie, zamierzam dać z siebie wszystko i liczę na przełamanie, bo ostatnie turnieje nie poszły po mojej myśli” – zapowiada Maciek Janowski.