3 zagraniczne bike parki, które musisz odwiedzić w tym sezonie

Infrastruktura rowerowa w Polsce uległa w ostatnich latach znacznej poprawie. W kurortach narciarskich powstały nowe bike parki, a dzikie miejscówki budowane przez lokalne ekipy zostały zalegalizowane i zmieniły się w ścieżkowe kompleksy z trasami dla profesjonalistów i amatorów. Jest lepiej, ale do zachodu (w sumie to nie tylko) ciągle jest nam jednak bardzo daleko. Dlaczego sytuacja wygląda tak, a nie inaczej? Czy to wina budowniczych, właścicieli stoków narciarskich, leśników, a może samych riderów? Bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie, jednak z różnych względów, trasy dostępne w "typowych" polskich bike parkach, znacznie różnią się od tych, na których jeździmy za granicą.

Infrastruktura rowerowa w Polsce uległa w ostatnich latach znacznej poprawie. W kurortach narciarskich powstały nowe bike parki, a dzikie miejscówki budowane przez lokalne ekipy zostały zalegalizowane i zmieniły się w ścieżkowe kompleksy z trasami dla profesjonalistów i amatorów. Jest lepiej, ale do zachodu (w sumie to nie tylko) ciągle jest nam jednak bardzo daleko. Dlaczego sytuacja wygląda tak, a nie inaczej? Czy to wina budowniczych, właścicieli stoków narciarskich, leśników, a może samych riderów? Bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie, jednak z różnych względów, trasy dostępne w "typowych" polskich bike parkach, znacznie różnią się od tych, na których jeździmy za granicą.

Infrastruktura rowerowa w Polsce uległa w ostatnich latach znacznej poprawie. W kurortach narciarskich powstały nowe bike parki, a dzikie miejscówki budowane przez lokalne ekipy zostały zalegalizowane i zmieniły się w ścieżkowe kompleksy z trasami dla profesjonalistów i amatorów. Jest lepiej, ale do zachodu (w sumie to nie tylko) ciągle jest nam jednak bardzo daleko. Dlaczego sytuacja wygląda tak, a nie inaczej? Czy to wina budowniczych, właścicieli stoków narciarskich, leśników, a może samych riderów? Bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie, jednak z różnych względów, trasy dostępne w "typowych" polskich bike parkach, znacznie różnią się od tych, na których jeździmy za granicą.

"Ale co? Że niby wystarczy przejechać granicę i wszystko się zmienia?!" Niektórzy śmieją się, że to efekt jakichś czarów, ale prawda jest taka, że rzeczywiście wcale nie nie trzeba lecieć do Kanady, by porządnie wyszaleć się na płynnym i bezpiecznym jump-line'ie. Słowacja, Czechy, Austria - te "baśniowe" miejscówki, w których można bez obaw o własne życie puścić hamulce i zaufać wizji budowniczego są bliżej niż Ci się wydaje. Od kilku lat Polscy riderzy regularnie szturmują nowo powstałe bike parki i zasypują rowerowy internet setkami filmów z szerokimi, bezpiecznymi skoczniami, długimi lądowaniami i kapitalnym flow, które aż chce się oglądać.

"Ale co? Że niby wystarczy przejechać granicę i wszystko się zmienia?!" Niektórzy śmieją się, że to efekt jakichś czarów, ale prawda jest taka, że rzeczywiście wcale nie nie trzeba lecieć do Kanady, by porządnie wyszaleć się na płynnym i bezpiecznym jump-line'ie. Słowacja, Czechy, Austria - te "baśniowe" miejscówki, w których można bez obaw o własne życie puścić hamulce i zaufać wizji budowniczego są bliżej niż Ci się wydaje. Od kilku lat Polscy riderzy regularnie szturmują nowo powstałe bike parki i zasypują rowerowy internet setkami filmów z szerokimi, bezpiecznymi skoczniami, długimi lądowaniami i kapitalnym flow, które aż chce się oglądać.

"Ale co? Że niby wystarczy przejechać granicę i wszystko się zmienia?!" Niektórzy śmieją się, że to efekt jakichś czarów, ale prawda jest taka, że rzeczywiście wcale nie nie trzeba lecieć do Kanady, by porządnie wyszaleć się na płynnym i bezpiecznym jump-line'ie. Słowacja, Czechy, Austria - te "baśniowe" miejscówki, w których można bez obaw o własne życie puścić hamulce i zaufać wizji budowniczego są bliżej niż Ci się wydaje. Od kilku lat Polscy riderzy regularnie szturmują nowo powstałe bike parki i zasypują rowerowy internet setkami filmów z szerokimi, bezpiecznymi skoczniami, długimi lądowaniami i kapitalnym flow, które aż chce się oglądać.

To prawdopodobnie jeden z najmniejszych bike parków na świecie, z którego budowniczy wycisnęli cały możliwy potencjał. To idealne miejsce zarówno dla początkujących riderów, którzy chcą popracować nad powtarzalnością, jak i dla doświadczonych lotników, którzy po prostu chcą trochę polatać na bezpiecznych i przemyślanych hopach. Największa zaleta tego miejsca? Krótkie, ale bardzo treściwe trasy, na których dosłownie cały czas coś się dzieje. Nie ma mowy o odpoczynku, albo nudnym zwożeniu się w dół. Skok, banda, skok, drop, banda i tak w kółko. To samo na trasach enduro i DH, które posiadają kilka technicznych sekcji. Po prostu nie ma lepszego miejsca, żeby w bardzo krótkim czasie złapać bardzo mocny progres. Wszystko jest dokładnie opisane i wyskalowane pod kątem poziomu trudności, tak by każdy mógł przełamywać się do większych przeszkód krok za krokiem, przejazd za przejazdem. Poza kilkunastoma trasami na miejscu jest też oczywiście skillspark oraz dwa asfaltowe pumptracki. Nie dajcie się jednak zwieść! Poza bardzo lajtowymi trasami, na miejscu znajdziecie również tor z kilkunastometrowymi skoczniami, shar finami i całą masą naprawdę wymagających przeszkód. Jak pisaliśmy - dla każdego coś miłego! Do tego kofola, prażony syr i świetny klimat. My jedziemy a Wy?

To prawdopodobnie jeden z najmniejszych bike parków na świecie, z którego budowniczy wycisnęli cały możliwy potencjał. To idealne miejsce zarówno dla początkujących riderów, którzy chcą popracować nad powtarzalnością, jak i dla doświadczonych lotników, którzy po prostu chcą trochę polatać na bezpiecznych i przemyślanych hopach. Największa zaleta tego miejsca? Krótkie, ale bardzo treściwe trasy, na których dosłownie cały czas coś się dzieje. Nie ma mowy o odpoczynku, albo nudnym zwożeniu się w dół. Skok, banda, skok, drop, banda i tak w kółko. To samo na trasach enduro i DH, które posiadają kilka technicznych sekcji. Po prostu nie ma lepszego miejsca, żeby w bardzo krótkim czasie złapać bardzo mocny progres. Wszystko jest dokładnie opisane i wyskalowane pod kątem poziomu trudności, tak by każdy mógł przełamywać się do większych przeszkód krok za krokiem, przejazd za przejazdem. Poza kilkunastoma trasami na miejscu jest też oczywiście skillspark oraz dwa asfaltowe pumptracki. Nie dajcie się jednak zwieść! Poza bardzo lajtowymi trasami, na miejscu znajdziecie również tor z kilkunastometrowymi skoczniami, shar finami i całą masą naprawdę wymagających przeszkód. Jak pisaliśmy - dla każdego coś miłego! Do tego kofola, prażony syr i świetny klimat. My jedziemy a Wy?

To prawdopodobnie jeden z najmniejszych bike parków na świecie, z którego budowniczy wycisnęli cały możliwy potencjał. To idealne miejsce zarówno dla początkujących riderów, którzy chcą popracować nad powtarzalnością, jak i dla doświadczonych lotników, którzy po prostu chcą trochę polatać na bezpiecznych i przemyślanych hopach. Największa zaleta tego miejsca? Krótkie, ale bardzo treściwe trasy, na których dosłownie cały czas coś się dzieje. Nie ma mowy o odpoczynku, albo nudnym zwożeniu się w dół. Skok, banda, skok, drop, banda i tak w kółko. To samo na trasach enduro i DH, które posiadają kilka technicznych sekcji. Po prostu nie ma lepszego miejsca, żeby w bardzo krótkim czasie złapać bardzo mocny progres. Wszystko jest dokładnie opisane i wyskalowane pod kątem poziomu trudności, tak by każdy mógł przełamywać się do większych przeszkód krok za krokiem, przejazd za przejazdem. Poza kilkunastoma trasami na miejscu jest też oczywiście skillspark oraz dwa asfaltowe pumptracki. Nie dajcie się jednak zwieść! Poza bardzo lajtowymi trasami, na miejscu znajdziecie również tor z kilkunastometrowymi skoczniami, shar finami i całą masą naprawdę wymagających przeszkód. Jak pisaliśmy - dla każdego coś miłego! Do tego kofola, prażony syr i świetny klimat. My jedziemy a Wy?