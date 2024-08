3 niezwykłe fakty na 30. urodziny Dawida Godźka

To dość świeży temat. Dosłownie dwa tygodnie temu Dawid Godziek zwyciężył w zawodach Red Bull Joyride w Kanadzie i stał się trzecim człowiekiem na ziemi, który w jednym sezonie zdobył trzy złote medale na najważniejszych slopestyle’owych imprezach. Poza Dawidem, tym zaszczytnym tytułem mogli się pochwalić jedynie Nicholi Rogatkin i Emil Johansson. W tym roku nasz zawodnik jeździł jak natchniony i wygrał każde zawody, w których wziął udział. To jego rok, ale mamy nadzieję, że każdy kolejny będzie tylko lepszy (o ile to w ogóle możliwe).

