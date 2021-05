Po co zjazdowcowi 3 różne rowery? Wywiad ze Sławkiem Łukasikiem

Maciej Świerz: Cześć Sławku! Gratuluję pierwszego tytułu Mistrza Polski wywalczonego w tym roku! Przypuszczam, że zwycięstwo w Pumptracku to tylko wstęp do tego, co zaplanowałeś na ten sezon?

Sławek Łukasik: Bardzo dziękuję. Muszę przyznać, że od początku sezonu “po cichu” planowałem walkę o trzy tytuły, z których ten wywalczony w Pumptracku , był dla mnie zdecydowanie największym wyzwaniem. Nigdy nie startowałem w tego typu imprezach i niespecjalnie przygotowywałem się do rywalizacji w tej konkurencji. Udało się, więc zostały jeszcze dwie imprezy.

Zjazd i?

I enduro.

Obie imprezy będą organizowane w Czarnej Górze?

Sławek Łukasik - zwycięzca mistrzostw Polski w zjeździe 2020 © Dominik Baran

Tak, trasy w tej miejscówce bardzo mi odpowiadają, więc mam nadzieję, że uda mi się powalczyć w obu konkurencjach.

Zjazd, enduro, pumptrack - sporo tego! Ile profesjonalny zawodnik, ścigający się na światowym poziomie musi mieć rowerów?

Coraz częściej słyszę ostatnio to pytanie. (śmiech) Obecnie mam cztery rowery, które są absolutnie niezbędne, i z których nie mógłbym zrezygnować. Są to zjazdówka, endurówka, szosa, na której paradoksalnie spędzam najwięcej czasu i pumptrackówka, czyli rower, na który zajawiłem się bardzo niedawno. Jazda na nim to świetny trening i bardzo dobra zabawa.

“Jeśli ktoś chce być dobrym zjazdowcem, to musi uprawiać wszystkie odmiany rowerowej grawitacji” - ile według Ciebie jest prawdy w takim stwierdzeniu?

To sama prawda. Z każdej dyscypliny można coś wyciągnąć i przełożyć później do swojego wiodącego sportu. Trzeba testować różne rozwiązania i rozbudowywać swoje umiejętności tak, by być jak najbardziej uniwersalnym zawodnikiem . Im więcej różnych rozwiązań sprawdzisz i przetestujesz na własnej skórze, tym lepszym zawodnikiem się staniesz. Ja do kilku różnych odmian MTB dokładam jeszcze motocross, który jest według mnie świetną formą treningu.

Czego jako zjazdowiec uczysz się na każdym ze swoich rowerów?

Szosa to przede wszystkim wydolność i trening kondycyjny. Enduro stanowi połączenie treningu wydolnościowego z elementami zjazdowymi. Teraz na wiosnę zamontowałem pomiar mocy do tego roweru i moje treningi stały się dużo bardziej efektywne. Rower zjazdowy służy mi do szlifowania techniki na trasach, a pumptrack kształtuje taką płynność i rowerową siłę, która jest absolutnie kluczowa we wszystkich odmianach MTB.

A motor?

W motorze podoba mi się to, że jest bardzo powtarzalny. Każde kółko to dopracowywanie kolejnych szczegółów i małych elementów. Dodatkowo na torze ciało dostaje takie baty, że wszystkie mięśnie bolą mnie później przez kilka dni. Ciężko znaleźć w Polsce trasę rowerową, która mogłaby tak mocno obciążyć cały organizm.

Jakie usprawnienia i modyfikacje wprowadzasz do swoich rowerów. Wiem o zawieszeniu Ohlinsa. Coś jeszcze?

Tak jak mówisz, w obu rowerach mam zawieszenie Ohlinsa. Dodatkowo oba rowery (zjazdówka i endurówka) są skonfigurowane tak, by jeździło się na nich niemal identycznie. Takie same hamulce, kierownica, ustawienie klamek, itp. Nie chcę dopuścić do sytuacji, gdy po kilku dniach spędzonych na jednym rowerze, muszę tracić czas na “wjeżdżanie się” w drugi.

Czym takie zawodnicze zawieszenie różni się od tego, które mamy w typowych, sklepowych rowerach?

Wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Ja zdecydowałem się na zawieszenie Ohlinsa, ponieważ mam wrażenie, że ich amortyzatory działają najpłynniej, a szeroki zakres regulacji umożliwia dopasowanie charakterystyki pracy do każdej trasy. Mam też świetne wsparcie od chłopaków z FF Sport, którzy zawsze doradzają mi i służą pomocą, gdy tylko pojawia się jakikolwiek problem.

Wiem, że przez Twoje ręce przewinął się też amortyzowany rower do XC. Jak oceniasz takie sprzęty i po co one zjazdowcom?

Tak, przez pewien czas testowałem rower NS Synonim. Zawsze bardzo podobały mi się mocno uniwersalne rowery, a ten model mający 120 mm skoku zawieszenia i duże koła, nadawał się praktycznie do wszystkiego. Mogłem na nim zrobić dosłownie wszystko. Zazwyczaj podjeżdżałem pod górę z określoną mocą, a następnie, momentalnie atakowałem zjazd. Chodziło o to, by kontrolować to co dzieje się z ciałem, gdy jest już mocno zmęczone. Pracowałem nad tym, by skupiać się na trasie, a nie na tym, że ledwo dyszę i za chwilę wypluję płuca.

Wygląda na to, że za Tobą naprawdę mocny okres przygotowawczy. Jakie imprezy poza Mistrzostwami Polski planujesz odwiedzić w tym roku?

Za kilka dni odbędzie się pierwszy Puchar Czech w Enduro i to będzie dla mnie taki pierwszy poważny sprawdzian. Poziom jest w Czechach zdecydowanie wyższy i to zarówno jeśli chodzi o trasy, jak i same umiejętności zawodników. W czerwcu sezon nabiera już naprawdę mocnego tempa. Pierwsza impreza to Puchar Świata w Leogangu, później od razu przeniesiemy się na Crankworx w Innsbrucku, a po krótkiej przerwie czeka mnie start na pierwszej edycji Enduro World Series.

Na Crankworx, powinien (conajmniej) raz w życiu pojechać każdy fan rowerowej ekstremy:

Dlaczego Crankworx to najlepsza rowerowa impreza na świecie?

Nie znalazłem tego na Twoich social mediach, więc muszę zapytać. W tym roku będziesz jeździł dla jakiegoś teamu, czy będziesz tak zwanym “priveteerem”?

Full privateer w tym sezonie.

Czyli dwuosobowa ekipa Sławek Łukasik plus narzeczona-kucharka-asystentka-menagerka Agata ruszają na podbój rowerowego świata?

Tak dokładnie.

Tylko Europa, czy lecisz gdzieś “za wielką wodę”?

Nie ukrywam, że Nowa Zelandia na koniec sezonu bardzo mi się marzy, ale z tego co wstępnie rozeznałem, to w tym roku jest chyba poza zasięgiem. Zarówno ze względu na finanse, jak i logistykę.

Z jakimi wyzwaniami musi sobie poradzić rowerowy prywaciarz? Co jest w tym wszystkim najtrudniejsze?

Generalnie temat jest ciężki. Momentami, bardzo ciężki. Na szczęście na przykład w Enduro, wielkie teamy, mechanicy i managerowie nie odgrywają jeszcze aż tak wielkiej roli i ciągle można się przebić do czołówki, bez mocno rozwiniętego zaplecza. W sumie to właśnie dlatego ukierunkowałem się głównie na tą dyscyplinę. Bycie zawodnikiem wymaga ogromnego samozaparcie, wielkiego nakładu pracy i bardzo często pomocy innych osób. Bardzo się cieszę, że zawsze mogę liczyć na moją Agatę, która pomaga mi z logistyką, planowaniem, załatwianiem formalności i wielu innych elementów. Bez niej to wszystko byłoby przecież na mojej głowie.

Czy poza zawodami planujesz jakieś rowerowe projekty na ten sezon, czy raczej skupiasz się na racingu?

W tym sezonie skupiam się tylko na startach. Szukam takiego zawodniczego spełnienia. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się wykręcić wynik, który mnie zadowoli. Taki, o który walczę od paru dobrych lat.

Czyli sezon na pełnej?

Tak. Po to pracowałem całą zimę, żeby powalczyć na zawodach o jakieś fajne wyniki!

Trzymam kciuki. Dzięki za rozmowę!

Dzięki. Do usłyszenia