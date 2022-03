Podsumowanie 4. Deskorolkowych Zawodów Klubowych w Skate Room

Z roku na rok przybywa w Polsce szkółek deskorolkowych i klubów. W związku z tym organizowane są zawody klubowe, w których punkty zdobywa cała ekipa. Czwarta edycja odbyła się ostatnio w Skate Roomie . O tym, jak przebiegła impreza opowiedział nam organizator Piotr Wiśniewski oraz trenerzy kilku z klubów.

Ostatnio o Skate Roomie rozmawialiśmy 4 lata temu. Jestem ciekawy, co przez ten czas się u Was działo.

Bardzo dużo się działo. Zacznę od tego, że po pierwszych dwóch latach walki z sąsiadami (od pierwszego piętra do siódmego) nastał upragniony pokój dla wszystkich. Udało nam się uzyskać środki z budżetu partycypacyjnego miasta Dąbrowy Górniczej na remont i wyciszenie skateparku. Dzięki temu w Skate Room obniżyliśmy hałas, który został zaakceptowany przez lokalną społeczność (sąsiadów) i nastał pokój. Nawet większość dzieciaków z tego bloku zaczęła „legalnie” korzystać i uczestniczyć w szkoleniach, gdyż wcześniej nie mieli pozwolenia od rodziców i musieli to robić po kryjomu. Dodatkowo po pierwszym roku działalności musieliśmy wprowadzić kilka zmian. Skate Room w ciągu tygodnia zaczęliśmy otwierać po południu, bo coraz więcej dzieciaków wagarowało i zaczęło zamiast do szkół przychodzić do nas na skatepark. Dwa lata temu zmieniliśmy również proces działania. W tygodniu zlikwidowaliśmy całkowicie godziny komercyjne i wprowadziliśmy tylko treningi sekcji klubowych, czyli powstały trzy oficjalne sekcje: deskorolka, rolki oraz hulajnoga i aby móc w nich trenować rodzice musieli zapisać dziecko do naszego klubu sportowego. Wszystkie te decyzje okazały się bardzo dobrą zmianą, gdyż od poniedziałku do piątku odbywają się tylko treningi pod opieką trenerów, a my zyskujemy coraz więcej zawodników, którzy zdobywają coraz więcej medali na mistrzostwach świata czy zawodach międzynarodowych (w samym roku 2021 zawodnicy naszych 3 sekcji na mistrzostwach polski zdobyli 13 medali). Oczywiście mamy też godziny komercyjne dla wszystkich niezrzeszonych w naszym klubie, chcących spędzić czas na skateparku, ale to tylko w weekendy. Bardzo dobrym, kolejnym krokiem w roku 2022, była fuzja Skate Room z Skateboard School. Wspólnymi siłami z naszymi wszystkimi trenerami skupiliśmy się na nowatorskich metodach szkolenia dzieci i młodzieży, praktycznie z całego województwa śląskiego. Bardzo ważnym pomieszczeniem jest świetlica młodzieżowa, która ciągle cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród młodzieży z miasta Dąbrowy Górniczej, gdzie korzystający za darmo mogą przyjść i spędzić czas wspólnie ze znajomymi przy grach, multimediach czy projekcjach filmowych. Przez całą naszą działalność poprzez małe granty uzyskiwane z Dąbrowy Górniczej oraz od sponsorów, zapewniamy dzieciakom różne projekty, w których mogą szkolić się za darmo i rozwijać. Są to przykładowo: Extreme City, Pumptrack City, Winter Day Camp czy Summer Day Camp. W kwestii naszych najlepszych zawodników - dbamy o ich rozwój i pomagamy im w uzyskaniu stypendiów sportowych oraz nagród finansowych od naszego klubu dzięki wsparciu sponsorów.

Jak oceniasz czwartą edycję Deskorolkowych Zawodów Klubowych?

Wiele już zostało pozytywnie napisane i nawrzucane w social media, ale te zawody są naprawdę wyjątkowe jeśli chodzi o atmosferę, klimat, formułę rywalizacji i profesjonalizm w organizacji. Podsumowując czwartą edycję DZK: zawody odbywają się już w dwóch kategoriach (U13/U16) z wielkim powodzeniem w sezonie zimowym. Są to jedyne zawody w Polsce, w których oprócz przejazdu indywidualnego liczy się przejazd drużynowy w ilości 4 zawodników wystawionych przez kluby sportowe. Uzyskana łączna suma punktów z indywidualnych przejazdów zawodników daje zwycięstwo całemu klubowi. Drużyny mogą być mieszane (damsko – męskie). Liczy się zgranie, współpraca i taktyka. Dodatkowo po zakończeniu rywalizacji juniorów odbywa się najbardziej wyczekiwana rywalizacja przez wszystkie dzieciaki (no i oczywiście opiekunów), czyli best trick trenerów i instruktorów ze wszystkich klubów. Juniorzy dopingują, krzyczą i wierzą, że to właśnie ich trener wygra. W roku 2022 w zawodach wzięło udział 8 klubów sportowych wystawiając 52 zawodników.

Jak na przestrzeni lat obserwując polską deskorolkę oceniasz rozwój dzieciaków? Co wpływa na to, że młodzi skejci teraz tak dobrze jeżdżą?

Z mojej perspektywy to przede wszystkim zaangażowanie klubów sportowych lokalnie i wprowadzenie stałych systematycznych treningów sekcji, ale też niesamowite zaangażowanie trenerów i instruktorów w wielu miastach w Polsce. Przez ostanie 7 lat budowałem, promowałem i prowadziłem szkolenia instruktorskie, dzięki czemu w naszym kraju jest już ponad 120 profesjonalnie wyszkolonych instruktorów. W zeszłym roku zorganizowałem bardzo oczekiwany projekt przez instruktorów „konferencję Instruktorów Jazdy na Deskorolce”, gdzie przyjechała większość instruktorów i niesamowicie było widać jak bardzo są zaangażowani w działania lokalne. Widziałem, jakie niesamowite efekty przyniosło to, co sialiśmy przez te wszystkie lata na kursach. Instruktorzy zaczęli zakładać stowarzyszenia, pozyskiwać lokale pod kryte skatparki, a nawet jak nie byli w stanie pozyskać lokali zaczęli wynajmować parkingi centrów handlowych i tam systematycznie prowadzili szkolenia z młodymi.

Wszystkie organizowane zawody, projekty takie jak Deskorolkowa Liga Młodzików Damiana Bojka czy Xkids Apostorv pod Szymonem Kusiem - cała ta sportowa rywalizacja przyczynia się do rozwoju i progresu młodych skejtów dlatego, że dzieciaki kochają rywalizować ze sobą i brać udział w grach i zabawach sportowych (traktując tak właśnie zawody sportowe). Bardzo ważoną kwestią było zadebiutowanie skateboardingu na Igrzyskach Olimpijskich. Wiem, że środowisko jest podzielone w tej kwestii, ale z mojej obserwacji działacza to właśnie wtedy, gdy deskorolka weszła do rodziny sportów olimpijskich, rodzice zaczęli dawać szanse dzieciakom na spełnienie swoich marzeń i zamiast treningów w piłkę nożną czy pływaniu, zaczęli wybierać oferty klubów i sekcji sportowych w jeździe na deskorolce. Wsparcie rodziców daje bardzo dużo dzieciom i widzę to choćby w Skate Room, kiedy młodzi trenują, a rodzice siedzą na świetlicy młodzieżowej i ich dopingują z wielką dumą i zaangażowaniem.

Czy to jest droga jedyna i słuszna? Nie, bo nie każdy ma możliwość trenowania w klubie i mieć swojego trenera. Najważniejsze to mieć zajawę, pasję i pomoc starszych kolegów w jeżdżeniu, a reszta sama przyjdzie. W życiu tak właśnie jest, że jedni mają trochę gorzej, a inni trochę łatwiej, ale nie skreśla to nikogo w dążeniu i osiągnięciu celu jaki sam przed sobą postawi.

Mikołaj Baranowski (Boneless)

Jak chodzi o zawody klubowe, które w składzie mają wielu małoletnich skejtów to była to impreza idealna. Z roku na rok poziom jest coraz wyższy. Widać, że wszystkie kluby i stowarzyszenia w Polsce nie próżnują. Dzieciaki bawią się świetnie i nakręcają wzajemnie. Jest to też moment, w którym mogą poznać skejtów w swoim wieku z drugiej części Polski i nawiązać nowe kontakty. Impreza 10/10. Pozdrawiamy serdecznie wszystkie kluby i obiecujemy, że za rok też wygramy Kategorie U 13.

Klub Boneless © Kamila Probierz

Adrian Wasikowski (Stowarzyszenie Sportowe Switch)

Deskorolkowe Zawody Klubowe w Dąbrowie Górniczej to dla nas zawsze mega pozytywny trip. Jako, że jedziemy z północnego zachodu Polski (Szczecin) to meldujemy się zawsze na miejscu ok. 2 dni wcześniej. Wykorzystujemy ten czas na jazdę po okolicznych spotach i zapoznanie się ze skateparkiem Skate Room. Zawsze możemy liczyć na wspaniałą gościnę ekipy z DG, dzięki czemu wyjazd ten przeradza się w mega klimatyczny skate trip dla naszej młodzieży. Co roku mamy możliwość integracji z młodzieżową sceną Polski oraz naładowania konkretnej zajawki do dalszej jazdy i kolejnych wyjazdów. Same zawody są tak naprawdę idealnym deserem i dodatkiem do całego wyjazdu. Dają nam dużo pozytywnej energii i mega fun.

Wasiel / TricityKids

Maj 2021 roku, SkateRoom - przystanek Pucharu Polski. Nasze pierwsze poważne zawody, 3 miejsca na pudłach. Luty 2022 nasze pierwsze zawody klubowe - zwycięstwo. Robimy co się da, by być jak najlepsi, ale do zawodów w Dąbrowie Górniczej mamy wyjątkowe szczęście. Jeśli chodzi o organizacje, gościnę i atmosferę jest to topka. Dajemy 10/10 i dziękujemy!

Zobacz jak Sandro Dias jeździ na szczycie mostu w Sao Paulo:

3 min Sandro Dias na moście Sao Paulo