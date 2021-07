„Przesunięcie stopy o 15 cm może skończyć się spektakularną wywrotką”

klasie 49er. To największy polski sukces w tej klasie w historii, ponieważ to dopiero pierwszy medal w ogóle, jaki zdobyli Polacy w imprezie rangi mistrzostw świata - w jakiejkolwiek kategorii wiekowej. Tym bardziej interesujące jest to, kim są członkowie mistrzowskiej załogi oraz jak trenują i z czym tak naprawdę wiąże się pływanie na żaglówkach klasy 49er.

Zgadza się to bardzo skomplikowany sport, gdzie na sukces składa się mnóstwo czynników. Wydaję mi się, że na tych regatach czuliśmy się bardzo dobrze ponieważ pływaliśmy na domowym akwenie, więc nie było problemów z jego znajomością. Ale wydaję mi się, że poradzilibyśmy sobie równie dobrze na każdym innym akwenie. Naszym celem na tych regatach było pływanie na swoim obecnym poziomie i skupianie się na dobrej robocie, jaką wykonujemy, a wynik miał przyjść sam - tak zawsze mówi nasz trener Paweł Kacprowski. I sprawdziło się to doskonale. W tym roku obaj z Kubą kończymy 21 lat, jednak dzięki możliwości trenowania ze starszymi kolegami bardzo szybko zdobywamy doświadczenie.

Mikołaj Staniul: Zgadza się to bardzo skomplikowany sport, gdzie na sukces składa się mnóstwo czynników. Wydaję mi się, że na tych regatach czuliśmy się bardzo dobrze ponieważ pływaliśmy na domowym akwenie, więc nie było problemów z jego znajomością. Ale wydaję mi się, że poradzilibyśmy sobie równie dobrze na każdym innym akwenie. Naszym celem na tych regatach było pływanie na swoim obecnym poziomie i skupianie się na dobrej robocie, jaką wykonujemy, a wynik miał przyjść sam - tak zawsze mówi nasz trener Paweł Kacprowski. I sprawdziło się to doskonale. W tym roku obaj z Kubą kończymy 21 lat, jednak dzięki możliwości trenowania ze starszymi kolegami bardzo szybko zdobywamy doświadczenie.

Mikołaj Staniul: Zgadza się to bardzo skomplikowany sport, gdzie na sukces składa się mnóstwo czynników. Wydaję mi się, że na tych regatach czuliśmy się bardzo dobrze ponieważ pływaliśmy na domowym akwenie, więc nie było problemów z jego znajomością. Ale wydaję mi się, że poradzilibyśmy sobie równie dobrze na każdym innym akwenie. Naszym celem na tych regatach było pływanie na swoim obecnym poziomie i skupianie się na dobrej robocie, jaką wykonujemy, a wynik miał przyjść sam - tak zawsze mówi nasz trener Paweł Kacprowski. I sprawdziło się to doskonale. W tym roku obaj z Kubą kończymy 21 lat, jednak dzięki możliwości trenowania ze starszymi kolegami bardzo szybko zdobywamy doświadczenie.

Przez ostatnie miesiące mieliśmy okazję trenować z naszymi starszymi kolegami przygotowującymi się do igrzysk, więc musieliśmy tylko czerpać garściami z ich doświadczenia. Nasz team polskiego 49era doskonale funkcjonuje. Każda załoga dzieli się z każdą wszystkimi swoimi spostrzeżeniami i informacjami, co powoduje, że wszyscy na tym korzystamy i podnosimy swój poziom.

Kuba Sztorch: Przez ostatnie miesiące mieliśmy okazję trenować z naszymi starszymi kolegami przygotowującymi się do igrzysk, więc musieliśmy tylko czerpać garściami z ich doświadczenia. Nasz team polskiego 49era doskonale funkcjonuje. Każda załoga dzieli się z każdą wszystkimi swoimi spostrzeżeniami i informacjami, co powoduje, że wszyscy na tym korzystamy i podnosimy swój poziom.

Kuba Sztorch: Przez ostatnie miesiące mieliśmy okazję trenować z naszymi starszymi kolegami przygotowującymi się do igrzysk, więc musieliśmy tylko czerpać garściami z ich doświadczenia. Nasz team polskiego 49era doskonale funkcjonuje. Każda załoga dzieli się z każdą wszystkimi swoimi spostrzeżeniami i informacjami, co powoduje, że wszyscy na tym korzystamy i podnosimy swój poziom.

8 najlepszych miejsc do żeglowania wg. Spithilla

Mateusz Kusznierewicz: Żeglarstwo to jest przygoda

W ostatnim biegu regat o mistrzostwo, wygraną mieliście już zapewnioną. Ale zanim doszliście do tego momentu, cały czas wierzyliście, że się uda?

W ostatnim biegu regat o mistrzostwo, wygraną mieliście już zapewnioną. Ale zanim doszliście do tego momentu, cały czas wierzyliście, że się uda?

W ostatnim biegu regat o mistrzostwo, wygraną mieliście już zapewnioną. Ale zanim doszliście do tego momentu, cały czas wierzyliście, że się uda?

Regaty zaczęliśmy bardzo dobrym pierwszym dniem, wygraliśmy dwa z trzech wyścigów, a w ostatnim zajęliśmy drugie miejsce. Wiedzieliśmy, że dzięki możliwości trenowania ze starszymi kolegami dysponujemy najlepszą prędkością w stawce juniorskiej, więc już od pierwszego wyścigu narzuciliśmy solidne tempo, które udało się nam utrzymać do końca regat.

Kuba: Regaty zaczęliśmy bardzo dobrym pierwszym dniem, wygraliśmy dwa z trzech wyścigów, a w ostatnim zajęliśmy drugie miejsce. Wiedzieliśmy, że dzięki możliwości trenowania ze starszymi kolegami dysponujemy najlepszą prędkością w stawce juniorskiej, więc już od pierwszego wyścigu narzuciliśmy solidne tempo, które udało się nam utrzymać do końca regat.

Kuba: Regaty zaczęliśmy bardzo dobrym pierwszym dniem, wygraliśmy dwa z trzech wyścigów, a w ostatnim zajęliśmy drugie miejsce. Wiedzieliśmy, że dzięki możliwości trenowania ze starszymi kolegami dysponujemy najlepszą prędkością w stawce juniorskiej, więc już od pierwszego wyścigu narzuciliśmy solidne tempo, które udało się nam utrzymać do końca regat.

Co teraz? Odpoczynek, czy ciągły trening i dalsze starty?

Co teraz? Odpoczynek, czy ciągły trening i dalsze starty?

Co teraz? Odpoczynek, czy ciągły trening i dalsze starty?

Po regatach mamy półtora tygodnia wolnego, po czym pakujemy sprzęt i ruszamy na zgrupowanie do Marsylii - na akwen, gdzie odbędą się regaty w 2024 roku.

Mikołaj: Po regatach mamy półtora tygodnia wolnego, po czym pakujemy sprzęt i ruszamy na zgrupowanie do Marsylii - na akwen, gdzie odbędą się regaty w 2024 roku.

Mikołaj: Po regatach mamy półtora tygodnia wolnego, po czym pakujemy sprzęt i ruszamy na zgrupowanie do Marsylii - na akwen, gdzie odbędą się regaty w 2024 roku.

49er to bardzo trudna klasa żeglarska – taka opinia o niej krąży. Czy to prawda?

49er to bardzo trudna klasa żeglarska – taka opinia o niej krąży. Czy to prawda?

49er to bardzo trudna klasa żeglarska – taka opinia o niej krąży. Czy to prawda?

49er to zdecydowanie najtrudniejsza klasa olimpijska. Twierdzi tak każdy, kto kiedykolwiek pływał na tej łódce i przesiadł się na inną. W tej klasie pływa większość elity światowego żeglarstwa, która startuje również w regatach Pucharu Ameryki.

Kuba: 49er to zdecydowanie najtrudniejsza klasa olimpijska. Twierdzi tak każdy, kto kiedykolwiek pływał na tej łódce i przesiadł się na inną. W tej klasie pływa większość elity światowego żeglarstwa, która startuje również w regatach Pucharu Ameryki.

Kuba: 49er to zdecydowanie najtrudniejsza klasa olimpijska. Twierdzi tak każdy, kto kiedykolwiek pływał na tej łódce i przesiadł się na inną. W tej klasie pływa większość elity światowego żeglarstwa, która startuje również w regatach Pucharu Ameryki.

Łódka jest niezwykle wymagająca, potrzebna jest doskonała równowaga połączona z wytrzymałością siłową. W pewnych warunkach przesunięcie stopy o 15 cm może skończyć się spektakularną wywrotką. Od kiedy zaczęliśmy pływać z Kubą na 49erze byliśmy postrzegani jako bardzo silni. Bardzo nam to ułatwiało skuteczne żeglowanie w silnym wietrze.

Mikołaj: Łódka jest niezwykle wymagająca, potrzebna jest doskonała równowaga połączona z wytrzymałością siłową. W pewnych warunkach przesunięcie stopy o 15 cm może skończyć się spektakularną wywrotką. Od kiedy zaczęliśmy pływać z Kubą na 49erze byliśmy postrzegani jako bardzo silni. Bardzo nam to ułatwiało skuteczne żeglowanie w silnym wietrze.

Mikołaj: Łódka jest niezwykle wymagająca, potrzebna jest doskonała równowaga połączona z wytrzymałością siłową. W pewnych warunkach przesunięcie stopy o 15 cm może skończyć się spektakularną wywrotką. Od kiedy zaczęliśmy pływać z Kubą na 49erze byliśmy postrzegani jako bardzo silni. Bardzo nam to ułatwiało skuteczne żeglowanie w silnym wietrze.

Zacząłem żeglować kiedy miałem 7 lat, jednak na łódce siedziałem już dużo wcześniej z uwagi na to, że mój tata jest trenerem kadry olimpijskiej w 470 kobiet.

Mikołaj: Zacząłem żeglować kiedy miałem 7 lat, jednak na łódce siedziałem już dużo wcześniej z uwagi na to, że mój tata jest trenerem kadry olimpijskiej w 470 kobiet.

Mikołaj: Zacząłem żeglować kiedy miałem 7 lat, jednak na łódce siedziałem już dużo wcześniej z uwagi na to, że mój tata jest trenerem kadry olimpijskiej w 470 kobiet.

Ja zacząłem żeglować na optymiście w szkółce kiedy miałem 9 lat i to był mój pierwszy kontakt z żeglarstwem.

Kuba: Ja zacząłem żeglować na optymiście w szkółce kiedy miałem 9 lat i to był mój pierwszy kontakt z żeglarstwem.

Kuba: Ja zacząłem żeglować na optymiście w szkółce kiedy miałem 9 lat i to był mój pierwszy kontakt z żeglarstwem.

Jak żeglarze trenują na wodzie? Co ćwiczą – jakie elementy?

Jak żeglarze trenują na wodzie? Co ćwiczą – jakie elementy?

Jak żeglarze trenują na wodzie? Co ćwiczą – jakie elementy?

W zależności od potrzeb. Często doskonalimy naszą technikę, czyli robimy tysiące manewrów pod wiatr i z wiatrem, a oprócz tego robimy wyścigi próbne, również w większej grupie łódek. Jednak większość czasu na treningach spędzamy na szukaniu najwyższej prędkości, czyli na optymalnym trymowaniu sprzętu. Wygląda to tak, że robimy testy prędkości porównując się z inną łódką, żeglując równolegle, blisko siebie. Zmieniamy wtedy ustawienia naszego masztu, dzięki czemu nadajemy żaglowi optymalny kształt do danych warunków.

Mikołaj: W zależności od potrzeb. Często doskonalimy naszą technikę, czyli robimy tysiące manewrów pod wiatr i z wiatrem, a oprócz tego robimy wyścigi próbne, również w większej grupie łódek. Jednak większość czasu na treningach spędzamy na szukaniu najwyższej prędkości, czyli na optymalnym trymowaniu sprzętu. Wygląda to tak, że robimy testy prędkości porównując się z inną łódką, żeglując równolegle, blisko siebie. Zmieniamy wtedy ustawienia naszego masztu, dzięki czemu nadajemy żaglowi optymalny kształt do danych warunków.

Mikołaj: W zależności od potrzeb. Często doskonalimy naszą technikę, czyli robimy tysiące manewrów pod wiatr i z wiatrem, a oprócz tego robimy wyścigi próbne, również w większej grupie łódek. Jednak większość czasu na treningach spędzamy na szukaniu najwyższej prędkości, czyli na optymalnym trymowaniu sprzętu. Wygląda to tak, że robimy testy prędkości porównując się z inną łódką, żeglując równolegle, blisko siebie. Zmieniamy wtedy ustawienia naszego masztu, dzięki czemu nadajemy żaglowi optymalny kształt do danych warunków.

A jak trenujecie na lądzie? Co robicie, gdy nie pływacie? Siłownia, sporty wytrzymałościowe, jeszcze coś innego?

A jak trenujecie na lądzie? Co robicie, gdy nie pływacie? Siłownia, sporty wytrzymałościowe, jeszcze coś innego?

A jak trenujecie na lądzie? Co robicie, gdy nie pływacie? Siłownia, sporty wytrzymałościowe, jeszcze coś innego?