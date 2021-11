5 niesamowitych bohaterów finału Red Bull BC One w Gdańsku

– że DJ powinien być częścią każdego breakingowego pojedynku i powinien starać się jak najlepiej go wyczuć. On to potrafi, bo sam tańczył, więc doskonale rozumie, co się dzieje podczas bitwy. I umie wytwarzającą się na scenie energię odpowiednio swoją muzyką spotęgować. Co w Gdańsku było świetnie słychać i czuć - Ergo Arena aż drżała od jego setów.

trafił w top16 światowego finału Red Bull BC One w Gdańsku właśnie na niego. Flea Rock to jeden z najbardziej znanych i szanowanych b-boyów na świecie, do tego cały czas jest w świetnej formie, o czym przekonał wszystkich, kolejno eliminowanych aż do półfinału, przeciwników. „Ofiarą” Flea Rocka padł tego wieczora nawet broniący mistrzowskiego tytułu Red Bull BC One i brany za wielkiego faworyta

Vavi była o krok od historycznego wyczynu, Amirowi udało się go osiągnąć, Jako pierwszy b-boy w historii Red Bull BC One wygrał światowy finał przechodząc do niego bezpośrednio z Last Chance Cypher. W Gdańsku sprawił największą niespodziankę, najpierw w top16 eliminując członka Red Bull BC One All Stars –