To, że skejtów często można spotkać na pomnikach to nic nowego. W przypadku Katowic taką miejscówką był Pomnik Trudu Górniczego. Gdy miasto chciało go zburzyć,

Niecodzienna lokalizacja to zaleta sklepu

Gdzie najlepiej otworzyć skateshop? W galerii handlowej? Na najbardziej ruchliwej ulicy w mieście? Golan postanowił zrobić to po swojemu i

Sprawa jest prosta - jeśli wybierasz się na deskę do Katowic to nie możesz ominąć PTG. Gościła tu między innymi ekipa Bones Wheels.

Sprawa jest prosta - jeśli wybierasz się na deskę do Katowic to nie możesz ominąć PTG. Gościła tu między innymi ekipa Bones Wheels.

Sprawa jest prosta - jeśli wybierasz się na deskę do Katowic to nie możesz ominąć PTG. Gościła tu między innymi ekipa Bones Wheels.

4. Jak zawody, to na PTG!