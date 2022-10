5 dowodów na to, że bracia Godziek rządzą (rowerowym) światem

To wszystko, to jeszcze nic

w pewnym sensie rządzą światem. Drugie miejsce na zawodach Red Bull Rampage, srebrny medal w best tricku na największych BMX'owych hopach w trakcie Nitro World Games - chłopaki lecą przez sezon na pełnym piecu! ALE! Jakby tego było mało, to poza zdobywaniem medali, rowerowi bracia zaangażowali się też w produkcję 15-minutowego filmu o polskiej scenie rowerowej. Co więcej za kilka dni ruszają na ostatnie zawody sezonu, by po raz kolejny udowodnić wszystkim, że w pełni zasłużyli na swoje miejsce w światowym topie.

W tym sezonie Szymon dosłownie przeszedł samego siebie. Wiedzieliśmy, że do Stanów rusza z bojowym nastawieniem, ale to co wydarzyło się na zawodach Red Bull Rampage przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. "Szaman" odpalił w Utah nieprawdopodobny przejazd. Zaliczył lot z flipem na największej hopie, jaką w tym roku zbudowano na strefie, dorzucił dwie spektakularne trójki i całą masę rowerowego stylu z najwyższej półki. Gdy tylko dojechał na metę, wszyscy wiedzieli, że będzie grubo, ale ostateczny wynik, okazał się spełnieniem marzeń Szymona, naszych i tysięcy fanów na całym świecie.

Poziom na tegorocznych Nitro World Games był nieprawdopodobnie wysoki. Riderzy przesuwali kolejne granice i lądowali triki, których nikt wcześniej nie odjechał na oficjalnych zawodach. Plan plan na swój "world's first" miał też Dawid Godziek, który na udział w imprezie zdecydował się tak naprawdę w ostatniej chwili. Przypominamy, że "wiodącą dyscypliną" Dawida jest jednak slopestyle, uprawiany na zupełnie innym rowerze. Mimo to, młodszy z braci Godziek postanowił wystartować w najbardziej szalonych zawodach BMX'owych organizowanych przez ekipę Travisa Pastrany i za "1080 frontflip" zgarnął srebrny medal w Best Tricku.

