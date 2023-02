5 dowodów na to, że Twój rower powinien być droższy od Twojego samochodu

są tańsze i bardziej wydajne, ale nie każdy nadaje się do tego typu "wyciszających" i uspokajających aktywności. Niektórzy muszą się po prostu wyszaleć i konkretnie zmęczyć, a sposobem na to są właśnie dwa kółka. Tak więc wskakujesz na swoją rakietę i natychmiast zapominasz o krzyczącym w niebogłosy szefie, podwyżkach rachunków, galopującej inflacji, czy zbliżającym się nieubłaganie obiadku u teściowej. Jesteś tylko ty, rower i trasa, którą postanowiłeś przejechać. Przez godzinę nikt nie ma prawa do Ciebie napisać ani zadzwonić. Chociaż wyciszyłeś powiadomienia, to w słuchawkach bardzo wyraźnie rozbrzmiewa kolejny kawałek ACDC, który idealnie nadaje się do szybkiego przelotu nad najeżoną kamieniami ścieżką. Kilka solidnych przejazdów i powrót na kwaterę główną. Gwarantujemy Ci, że po odwieszeniu roweru na hak lub odłożeniu go do garażu będziesz zupełnie innym człowiekiem.

Załóżmy, że jesteś typem indywidualisty, który lubi wyróżnić się z tłumu. Jest 99% szans, że nie stać Cię na nowe Bugatti w wymarzonym kolorze, ale jesteśmy przekonani, że jeśli przez kilka(naście) miesięcy poupychasz do skarpety wszystkie swoje oszczędności, to prędzej czy później skonfigurujesz sobie wymarzony rower w customowym malowaniu, którego nikt, nigdy nie będzie w stanie podrobić.

Załóżmy, że jesteś typem indywidualisty, który lubi wyróżnić się z tłumu. Jest 99% szans, że nie stać Cię na nowe Bugatti w wymarzonym kolorze, ale jesteśmy przekonani, że jeśli przez kilka(naście) miesięcy poupychasz do skarpety wszystkie swoje oszczędności, to prędzej czy później skonfigurujesz sobie wymarzony rower w customowym malowaniu, którego nikt, nigdy nie będzie w stanie podrobić.

Załóżmy, że jesteś typem indywidualisty, który lubi wyróżnić się z tłumu. Jest 99% szans, że nie stać Cię na nowe Bugatti w wymarzonym kolorze, ale jesteśmy przekonani, że jeśli przez kilka(naście) miesięcy poupychasz do skarpety wszystkie swoje oszczędności, to prędzej czy później skonfigurujesz sobie wymarzony rower w customowym malowaniu, którego nikt, nigdy nie będzie w stanie podrobić.

Warto również zwrócić uwagę na to, że kombinowanie z wymianą części i naprawą jest w przypadku roweru dużo prostsze. Możesz na własną rękę modyfikować ustawienia zawieszenia, podmieniać komponenty, upychać do maszyny coraz więcej elektroniki i tak dalej. Wyobraź sobie teraz, że miałbyś to wszystko zrobić z autem. Nie wiemy jak stoisz z mechaniką samochodową, ale nasza wiedza kończy się na sprawdzaniu czy wycieraczki do szyb działają tak jak powinny... Zostaw tego Opla w spokoju i zacznij rozglądać się za nową karbonową endurówką i jakimś kozackim zawieszeniem z Ohlinsa!

Warto również zwrócić uwagę na to, że kombinowanie z wymianą części i naprawą jest w przypadku roweru dużo prostsze. Możesz na własną rękę modyfikować ustawienia zawieszenia, podmieniać komponenty, upychać do maszyny coraz więcej elektroniki i tak dalej. Wyobraź sobie teraz, że miałbyś to wszystko zrobić z autem. Nie wiemy jak stoisz z mechaniką samochodową, ale nasza wiedza kończy się na sprawdzaniu czy wycieraczki do szyb działają tak jak powinny... Zostaw tego Opla w spokoju i zacznij rozglądać się za nową karbonową endurówką i jakimś kozackim zawieszeniem z Ohlinsa!

Warto również zwrócić uwagę na to, że kombinowanie z wymianą części i naprawą jest w przypadku roweru dużo prostsze. Możesz na własną rękę modyfikować ustawienia zawieszenia, podmieniać komponenty, upychać do maszyny coraz więcej elektroniki i tak dalej. Wyobraź sobie teraz, że miałbyś to wszystko zrobić z autem. Nie wiemy jak stoisz z mechaniką samochodową, ale nasza wiedza kończy się na sprawdzaniu czy wycieraczki do szyb działają tak jak powinny... Zostaw tego Opla w spokoju i zacznij rozglądać się za nową karbonową endurówką i jakimś kozackim zawieszeniem z Ohlinsa!

No a Ty Janusz? Co robiłeś w weekend?

No a Ty Janusz? Co robiłeś w weekend?

No a Ty Janusz? Co robiłeś w weekend?