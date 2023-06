5 dowodów na to, że inteligentny zegarek przyda się każdemu rowerzyście

Po co Ci inteligentny zegarek na rowerze? A no po to, żeby myślał, w momentach, w których Ty nie masz czasu, siły lub możliwości, by analizować rzeczywistość i wyciągać z niej wnioski. Jako ludzie mamy dość ograniczone możliwości percepcyjno-analityczne. Oczywiście, gdy całe życie spędziliśmy “blisko” sportu, jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy trening idzie nam dobrze, kiedy idzie gorzej, jak czują się nasze mięśnie i ile powinniśmy odpoczywać. ALE! Jeśli swoją sportową karierę rozpoczęliśmy nieco później, fajnie będzie mieć przy sobie “elektronicznego trenera”, którego da się założyć na rękę, lub rowerową kierownicę. W pierwszej fazie rozwoju, analiza poszczególnych parametrów i obranie odpowiedniego planu treningowego dostępnego w zegarku mocno przyspieszy nasz progres. Jeśli jesteśmy bardziej doświadczonymi zawodnikami, odpowiednio zaplanowana “współpraca ze smartwatchem” przełoży się na lepszą formę na zawodach i optymalizację treningu, tak by był maksymalnie efektowny i maksymalnie efektywny!

Wstęp, który przeczytałeś powyżej nie powinien Cię specjalnie zaskoczyć, ale ponieważ lubimy działać na realnych przykładach, postanowiliśmy wskazać 5 największych (naszym zdaniem) zalet smartwatcha, z których sami korzystamy na każdym treningu:

01 Dostęp do mapy w dowolnym miejscu na świecie:

Hipotetyczna sytuacja: Wjechałeś na leśne szlaki gdzieś na Słowacji. Zaliczyłeś ciężki podjazd, zatrzymałeś się by chwilę odsapnąć i nagle usłyszałeś za sobą przerażający ryk. Tak, to właśnie ten niedźwiedź, o którym wszyscy mówią, zobaczył Twoje kolorowe “enduro-wdzianko” i postanowił, że spróbuje się z Tobą zaprzyjaźnić. Szlak, który obecnie przemierzasz rozgałęzia się i przechodzi w trzy niezależne ścieżki. Którym powinieneś jechać, żeby nie narażać się na problemy z komunikacją między Tobą, a misiem?

To wszystko brzmi trochę jak pytanie, które mogłoby być warte co najmniej 250 tysięcy w Milionerach, ale dzięki swojemu smartwatchowi i zaplanowanej wcześniej trasie, Ty dobrze wiesz, w którą stronę musisz pojechać. Nie musisz tracić czasu na zastanawianie się, wyciągnie mapy z plecaka i kombinowanie z wyszukiwaniem optymalnej trasy na swoim telefonie. Szybki rzut oka na tarczę zegarka i jazda!

Z tym miśkiem to oczywiście trochę przesadziliśmy, ale chcieliśmy tylko zwrócić uwagę na to, jak mocno zegarek ułatwia nam życie. Prawie wszystkie funkcje rowerowego licznika z komputerem pokładowym i bardzo zaawansowanym systemem map na Twojej ręce. Taki sprzęt nie tylko pomoże Ci się nie zgubić, wyznaczając również trasę powrotną do domu, ale sprawi też, że zaoszczędzisz mnóstwo czasu i nerwów, ostrzegając Cię na przykład przed ostrymi zakrętami, a przecież w każdym “smart-cosiu” właśnie o to chodzi!

02 Sygnał ratunkowy w przypadku poważnego wypadku

Gleba podczas zawodów to nic przyjemnego... © Lukáš Navrátil

Załóżmy, że ucieczka przed niedźwiedziem poszła Ci bardzo sprawnie, ale gdy futrzasty kolega zrezygnował już z pogoni, Ty nadal zasuwałeś w dół z zawrotną prędkością. Niestety, po kilku kilometrach zjazdu, gdy tętno zaczęło odrobinę się uspokajać, na moment zgubiłeś koncentrację i zaliczyłeś konkretne dachowanie, tracąc przy tym na moment przytomność. Nigdzie nie widać turystów, przechodniów, innych rowerzystów. Zostałeś sam jak palec i nikt nie wie o tym, że doszło do kraksy.

Nikt, poza Twoim zegarkiem, który w zoptymalizowany przez Ciebie sposób sprawdza czy jesteś przytomny i zaczyna wzywać pomoc. Wysyła automatyczną wiadomość, łącze LiveTrack oraz pozycję GPS do kontaktów alarmowych.

Nie ma nic cenniejszego niż zdrowie i życie, a dzięki takim funkcjom, szansa na szczęśliwe zakończenie krytycznej sytuacji bardzo mocno wzrasta. Sporty ekstremalne to nie gra w szacy, więc jeśli możesz poprawić swoje bezpieczeństwo na trasach zakładając na rękę zegarek, to dlaczego miałbyś tego nie zrobić?

03 Motywacja na trasach

Chcesz zrobić progres na jednym z podjazdów i wycisnąć dodatkowe Waty mocy, ale brakuje Ci motywacji. Niedźwiedź już Cię nie goni, niebezpieczeństwo zażegnane, więc wyjście ze swojej własnej strefy komfortu okazuje się bardziej problematyczne niż zwykle.

Na szczęście są jeszcze koledzy, którzy mogą jeździć po tych samych trasach co Ty, mierzyć swoje czasy i porównywać je ze sobą w różnych aplikacjach. Co więcej, w każdej chwili możesz dołączyć do wyzwania, w którym razem ze znajomymi będziecie walczyć o to kto przejedzie więcej kilometrów, spędzi więcej czasu na rowerze lub wykręci najlepszą prędkość na zjeździe z waszej ulubionej pętli.

Co jeszcze? Stawianie sobie celów treningowych i walka z samym sobą, to również świetna opcja na poprawianie swoich statystyk. Zegarki są już tak zaawansowane, że same proponują Ci przeskakiwanie między różnymi planami treningowymi, optymalizują czas odpoczynku i sugerują kolejne kroki, które musisz wykonać, by stać się lepszym rowerzystą, poprawiając swoją wydolność i kondycję

04 Dodatkowe wsparcie na siłowni, basenie, piłce nożnej, triathlonie, GOLFIE?

Uśmiech u startujących w Garmin Iron Triathlon to norma © maratomania.pl/Labosport.pl

Nie samym rowerem żyje rowerzysta! A przynajmniej nie powinien, ponieważ trening uzupełniający to bardzo ważny element dla każdego profesjonalnego i amatorskiego sportowca. Nie chodzi o to, by całe nasze życie kręciło się wokół treningu, ale dorzucenie do swojego rozpiski innej dyscypliny, która pozwoli nam urozmaicić swoje ćwiczenia zapewni pracę nad innymi grupami mięśniowymi, które nie są aktywowane na rowerze.

W nowoczesnych zegarkach, znajdziesz prawdopodobnie kilkadziesiąt trybów sportowych, dopasowanych do najróżniejszych dyscyplin. Kiedyś była to głównie siłownia, basen, narciarstwo i rower, ale obecnie mamy już nawet jogę, jazdę konną, piłkę nożną, skoki ze spadochronem czy golfa. To od Ciebie zależy jaką dyscyplinę wybierzesz, ale niezależnie od tego, Twój zegarek pomoże Ci nadal robić progres i się rozwijać.

05 Kozacki bajer, który pomoże Ci zorganizować Twoje codzienne życie

Monitorowanie nawodnienia, snu, stresu - to tylko najprostsze przykłady funkcji i aplikacji, które znajdziesz w swoim zegarku. W tym artykule chcieliśmy zwrócić uwagę głównie na aspekt rowerowy, ale trzeba przy tym pamiętać, że każdy fan dwóch kółek jest najpierw człowiekiem, a dopiero później rowerzystą. Kontrolowanie prostych prozdrowotnych nawyków, to coś, o czym w obecnych czasach bardzo często zapominamy. Dodatkowe wsparcie w postaci zegarka, który jest prosty w obsłudze, dba o nasze bezpieczeństwo i do tego wszystkiego świetnie wygląda to idealne rozwiązanie dla każdego fana aktywnego trybu życia!

Materiał powstał we współpracy z marką Garmin - partnerem wydarzenia Red Bull Roof Ride.