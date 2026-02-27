5 imprez rowerowych, które trzeba zobaczyć w sezonie 2026!

01 Natural Selection Tour – Bike (5 maja)

Co prawda rowerowy przystanek zawodów Natural Selection jest już za nami, ale oficjalnych wyników nie zna nikt poza uczestnikami i ekipą organizacyjną. Dzięki temu 5 maja każdy z nas będzie mógł obejrzeć świetnie przygotowaną i dopracowaną retransmisję - tak, jakby zawody odbywały się na żywo.

Skąd ten pomysł? I czy nie da się tego zrobić „normalnie”? Okazuje się, że wszystko podyktowane jest przede wszystkim dobrem odbiorców. Logistyka stojąca za organizacją freeride’owych zawodów na dwóch różnych trasach jest tak skomplikowana, że konieczne są przerwy i przestoje. Po co tracić na to czas, skoro możemy cieszyć się czystą akcją i dopracowaną realizacją? Dodatkowo w maju wszyscy będziemy już w konkretnym gazie, bo sezon rowerowy ruszy na całego. Jak dla nas – opcja idealna!

02 Red Bull District Ride (24–25 lipca)

Po kilku latach przerwy niesamowite zawody slopestyle’owe wracają do miejskiej dżungli. Tym razem, zamiast dobrze nam znanej Norymbergi, impreza odbędzie się w Groningen w Holandii.

Poza datą (24–25 lipca) o przebiegu trasy i liście startowej wiadomo na razie niewiele. Pozytywna informacja? Wydarzenie będzie miało diamentową rangę FMB World Tour i zostanie zaliczone do nowej klasyfikacji generalnej Slopestyle Super League. Możemy więc spokojnie zakładać, że dodatkowa motywacja dla najlepszych riderów świata jest zapewniona, a emocje będą absolutnie nie do podrobienia!

03 Red Bull Hardline – Walia (lipiec–sierpień)

55 min Red Bull Hardline: Best of 2025 Zobacz najlepsze akcje najbardziej progresywnych kolarzy MTB na świecie podczas zawodów Red Bull Hardline 2025.

Nie można mówić o udanym sezonie bez zawodów Red Bull Hardline w Walii. Od ponad 10 lat bracia Atherton organizują w bike parku Dyfi najtrudniejszy wyścig zjazdowy na świecie - i trzeba przyznać, że robią to naprawdę dobrze.

Udział w zawodach bierze tylko nieliczna grupa nieustraszonych śmiałków, którzy nie boją się ani prędkości dochodzących do 80 km/h, ani lotów na odległość ponad 20 metrów. Do tego dochodzą ogromne rock gardeny z głazami wielkości pralek i lodówek, śliskie korzenie, 10-metrowe dropy i inne przeszkody o zupełnie niepowtarzalnych rozmiarach. To nie jest zwykły downhill. To jest inny poziom.

04 Red Bull Cerro Abajo – Genua (sierpień–wrzesień)

3 min Red Bull Cerro Abajo ląduje w Genui! Odkryj Genuę z Tomášem Slavíkiem. Seria Red Bull Cerro Abajo po raz pierwszy zawita do Europy!

Pod koniec lata zawędrujemy do Włoch, gdzie rozegrany zostanie ostatni w tym sezonie miejski wyścig zjazdowy. Zawody w Genui będą finałowym przystankiem cyklu Red Bull Cerro Abajo, podczas którego wyłoniony zostanie mistrz miejskiego ścigania na rowerach zjazdowych.

Miasto słynące z historycznych budowli, średniowiecznej architektury i spokojnego, włoskiego stylu życia na kilka dni zamieni się w rowerową stolicę świata - przepełnioną szalonymi emocjami i nieokiełznaną energią. To jedne z najbardziej spektakularnych zawodów sezonu. Po prostu nie możesz tego przegapić!

05 Red Bull Rampage (październik)

Red Bull Rampage: Zawody mężczyzn (powtórka) Zobacz powtórkę zawodów Red Bull Rampage 2025.

No i na koniec - wisienka na torcie. Pod koniec października oczy wszystkich fanów sportów ekstremalnych zwrócone będą w stronę czerwonych kanionów Utah w Stanach Zjednoczonych. Red Bull Rampage to jedne z najbardziej niezwykłych zawodów na świecie. Jasne, impreza nie przyciąga przed ekrany tylu widzów co piłka nożna czy futbol amerykański, ale jej skala jest naprawdę oszałamiająca.

W powietrzu krążą helikoptery, tysiące fanów czekają w strefie mety, a grupa niezwykłych zawodników i zawodniczek rusza w przepaść, by na nowo zdefiniować słowo „niemożliwe”. Co więcej, w tych zawodach zobaczymy Szymona Godźka , który już rok temu zapowiedział, że do Utah jedzie wyłącznie po złoty medal. Inny rezultat po prostu go nie interesuje.