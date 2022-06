5 najlepszych momentów Red Bull SoundClash: Tymek vs Otsochodzi

“Kieruje mnie to serce, kiedy gram / Do rana płonie jazz, kiedy gramy live / Stukają się butelki o pełny blat / Toasty i numerki, szybkie jak” - śpiewał Tymek w swoim numerze “Trochę, trochę”. No to się doczekał. Podczas Red Bull SoundClash, poza coverami i przejęciami, jemu i Otsochodzi przyszło też zagrać numery numery własne w zupełnie nieswoich stylistykach. W jazzowym klimacie wybrzmiało tak “Jeziorko” Tymka i “Amerykańskie teledyski” z repertuaru OIO, a punkowego pazura nabrały “Anioły i demony” oraz “Euforia”. „Nie graliśmy wcześniej wielu rzeczy, jak dzisiaj. Tutaj wroty zostały tak odpięte, że pojawiły się zupełnie nowe sytuacje na scenie i to było świetne" -

Umówmy się. To był wielki show. Już na papierze miał status wydarzenia wyjątkowego, bo drugie starcie już się nie wydarzy. Red Bull SoundClash to organizowane na całym świecie, ale zawsze niepowtarzalne muzyczne pojedynki, które tym się różnią od regularnych koncertów, że wymagają od artystów znacznie większego zaangażowania w układanie setlisty, naukę cudzych utworów oraz, po prostu, rywalizację o jak najlepszy wykon. Grający z Tymkiem producent i muzyk Wojtek Urbański tak to podsumował: „Zajebiście się bawiłem. To było super doświadczenie i nowa rzecz do naszej muzycznej kolekcji. Tego rodzaju wydarzenie stymuluje kreatywność. Często utwory artystów traktowane są jako nietykalne twierdze, a tutaj mieliśmy duże pole do popisu. Muzyka to jest przecież zabawa, więc pokazywać to taki w sposób? Nie ma nic lepszego!”. Kto miał okazję być na żywo na Torwarze i swoim gardłem decydować o losach tego pojedynku, będzie go na pewno długo pamiętał. Wszystkim innym polecamy odpalenie teraz powtórki z tego wydarzenia.