5 najlepszych polskich graczy CS:GO w 2020 roku

5. Olek "Hades" Miśkiewicz

. Udowodnił to przede wszystkim grając w Wiśle All in Games Kraków, gdzie prezentował równą i wysoką formę. Jego roczne statystyki prezentują się naprawdę dobrze, choćby współczynnik zabójstw na rundę, który wynosi 0.75.

"Hadesa" w tym zestawieniu broni również międzynarodowy sukces z Wisłą. 20-latek zwyciężył w piątej edycji turnieju Nine to Five oraz zajął drugie miejsce w trzeciej odsłonie tego samego wydarzenia. Pod koniec roku "Hades" wraz z zespołem dorzucił

4. Janusz "Snax" Pogorzelski

W ostatnich latach o "Snaksie" zostało już napisane chyba wszystko. 27-latek to jedna z największych legend polskiej oraz światowej sceny Counter Strike’a. Od lat utrzymuje on wysoki poziom i wciąż mówimy o nim w kontekście najlepszego zawodnika w Polsce. "Snaxa" bronią w 2020 roku zarówno osiągnięcia indywidualne, jak i drużynowe.

Janusz Pogorzelski w kwietniu 2020 roku przeszedł do Illuminar Gaming i od razu stał się najważniejszą postacią zespołu. Wykręcił on rating 1.10 oraz damage/round w wysokości 75.3! Do tego dorzucił nagrody MVP fazy zasadniczej PLE oraz ESL MP, a także drużynowe zwycięstwo w turnieju Eden Arena Malta Vibes 3 oraz Mistrzostwo Polski w ESL.

3. Kamil "KEi" Pietkun

2. Miłosz "mhL" Knasiak

Rok 2020 był dla "mhL’a” szalony. 18-latek przygotowywał się w trakcie sezonu do matury i z tego powodu miał dość długą przerwę. Miłosz powrócił jednak do gry w AGO, wyróżniając się w spotkaniach z drużynami ze światowego topu!

