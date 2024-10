5 najlepszych przejazdów braci Godziek

Najbardziej niezwykły przejazd w historii rowerowej działalności braci Godziek? To mało powiedziane! Ten przejazd to jeden z najbardziej niezwykłych przejazdów w historii wszystkich sportów ekstremalnych. Przypominamy, że w grę wchodzą tutaj nie tylko bardzo spektakularne i trudne technicznie sztuczki, ale również kwestie związane z wektorowym dodawaniem prędkości i względnością ruchu. Kto by pomyślał, że w opisaniu tego, co wydarzyło się w trakcie przejazdu

i Dawid. Dlaczego? Przede wszystkim za styl i okoliczności. Możemy się zgodzić, że wykonanie salta w tył na rowerze jest obecnie “relatywnie proste”. ALE! Wykonanie salta na rowerze szosowym, w obcisłej lycrze i to nad peletonem ścigającym się w największym polskim wyścigu, to już nie lada osiągnięcie. Przypominamy, że konstruktorzy tego typu sprzętu raczej nie przewidywali, że ktokolwiek będzie na nim kręcił slopestyle’owe triki, ale wiadomo, jak to jest, gdy Szymon dorwie się do jakiegokolwiek roweru…

Chociaż to nie pełny przejazd, a jeden skok, to trzeba jednak przyznać, że cała koncepcja zasługuje na miejsce na liście 5 najbardziej szalonych pomysłów, na które wpadli

Polak mistrzem świata, zwycięzcą trzech z trzech przystanków Pucharu Świata w Slopestyle’u w sezonie 2024. Trzeci w historii człowiek, który wywalczył zaszczytną nagrodę Crankworx Triple Crown i jedyny rider w galaktyce, który wygrał najbardziej prestiżowe zawody na BMX-ie i rowerze slopestyle’owym. Przejazd na zawodach Red Bull Joyride sam w sobie był niezwykły, ale ilość presji ciążącej na barkach Dawida oraz spektakularny sukces, którym zakończyła się impreza, to już totalny kosmos. Triki, których nikt inny nie był w stanie powtórzyć, chirurgiczna precyzja i piękny styl… A to wszystko w przejeździe, który nie mógł się nie udać, ponieważ pierwsza próba Dawida zakończyła się glebą! Ten gość ma nerwy ze stali!

