Czy to ptak? Czy samolot? Nie, to najszybsi raperzy na świecie

„Można mu było zarzucać brak klasycznego, hiphopowego vibe’u i to, że nie robił typowej czarnej muzyki, ale dla mnie to był koleś, który niesamowicie rozkminił rap grę. Rapował tak jak nikt wcześniej i grubo rozje*ał. Dziś jak słucham jego kawałków to ociera się to już o szaleństwo” –

. I jednocześnie pięknie podsumował

. Jego singel „Rap God” z 2013 roku trafił do Księgi Rekordów Guinnessa za największą liczbę wykorzystanych słów w jednym utworze, a gościnny wers w „Majesty” Nicki Minaj – liczący ledwie 12 sekund – wystarczył mu do zmieszczenia zawrotnych 85 słów. W „Godzilli” Eminem też nie próżnował – trzecie wejście może się pochwalić wynikiem 224 słów w 31 sekund, co daje średnią… 7,23 słowa na sekundę!