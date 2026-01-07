5 nietypowych miejsc, po których można jeździć na rowerze

Chyba nikt się nie dziwi, że to zestawienie otwiera właśnie pierwszy na świecie przejazd slopestyle’owy wykonany na jadącym pociągu. Jakby tego było mało, w trakcie swojej próby

wykonał pierwszego na świecie backflipa z płaskiego dropa na płaskie lądowanie. Całość wyszła niesamowicie – w pewnym sensie Dawid zawisł w powietrzu, a cała trasa dosłownie pod nim przejeżdżała. Takie wrażenie jest efektem ubocznym zasady względności ruchu, o której każdy uczy się jeszcze w szkole podstawowej. Trzeba jednak przyznać, że w tym wypadku ma ona bardzo spektakularne oblicze!