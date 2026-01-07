5 nietypowych miejsc, po których można jeździć na rowerze

Rowery
01
Trasa rowerowa na jadącym pociągu
1 min
Red Bull Bike Express - Dawid Godziek pokonuje tor MTB na jadącym pociągu!
Tego jeszcze nie było! Zobacz, jak Dawid Godziek, jako pierwszy rider MTB na świecie, pokonuje 220-metrowy tor slopestyle'owy na jądącym pociągu!
Chyba nikt się nie dziwi, że to zestawienie otwiera właśnie pierwszy na świecie przejazd slopestyle’owy wykonany na jadącym pociągu. Jakby tego było mało, w trakcie swojej próby Dawid Godziek wykonał pierwszego na świecie backflipa z płaskiego dropa na płaskie lądowanie. Całość wyszła niesamowicie – w pewnym sensie Dawid zawisł w powietrzu, a cała trasa dosłownie pod nim przejeżdżała. Takie wrażenie jest efektem ubocznym zasady względności ruchu, o której każdy uczy się jeszcze w szkole podstawowej. Trzeba jednak przyznać, że w tym wypadku ma ona bardzo spektakularne oblicze!
02
Bowl zawieszony 600 metrów nad ziemią
4 min
Don’t Look Down z Krissm Kylem
Zobacz jak Kriss Kyle zrealizował swoje najbardziej niezwykłe marzenie i zaliczył sesję na bowlu "zawieszonym" 600 metrów nad ziemią.
Latanie na rowerze 600 metrów nad ziemią. Czy to możliwe? No, wygląda na to, że tak. W każdym razie dla Krissa Kyle’a. Brytyjski rider znany jest z realizacji najbardziej nieszablonowych pomysłów, a w projekcie „Don’t Look Down” (pl. Nie patrz w dół), przy pomocy balonu napędzanego ciepłym powietrzem, wyniósł BMX-owego bowla na wysokość ponad 600 metrów nad ziemią. Następnie zaliczył na nim kozacką sesyjkę ze spadochronem na plecach i ostatecznie bezpiecznie wylądował na ziemi z całym zestawem.
03
Najtrudniejsza trasa narciarska na świecie
Streif to legendarna trasa narciarska, która od kilkudziesięciu lat spędza sen z powiek najbardziej nieustraszonych narciarzy zjazdowych z całego świata. Przejechanie jej na nartach to niezwykły wyczyn, którym mogą się pochwalić tylko najlepsi z najlepszych. Zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w zjeździe na tej trasie to z kolei zaszczyt, którego doświadczyła jedynie garstka alpejskich gigantów. Co to ma wspólnego z rowerami? Fabio Wibmer. Kojarzysz to nazwisko? Austriak przez kilka lat szykował się do starcia z legendarną trasą, ale rzecz jasna chciał to zrobić na rowerze. Gdy ostatecznie okazało się, że jest gotowy, odpowiednio przygotował rower oraz – rzecz jasna – siebie i odpalił z grubej rury. Do standardowych „atrakcji” zapewnianych przez trasę dołożył kilka gigantycznych przeszkód. Na trasie rozwinął prędkość ponad 100 km/h. Niemożliwe? A jednak!
04
Siłownia
4 min
Za kulisami: Danny MacAskill Gymnasium
Ile razy należy wykonać jedno ćwiczenie by opanować je do perfekcji? Zobaczcie Dannyego MacAskilla i jego nowy rowerowy film - Gymnasium.
Nie! Nie chodzi nam o rowerki stacjonarne, tylko „normalny”, pełnowymiarowy sprzęt. Okazuje się, że można go wykorzystać do jazdy po bieżniach, treningu mięśni głębokich na równoważniach, a nawet jazdy po dość skomplikowanych torach przeszkód skonstruowanych z hantli, gryfów i wszystkiego, co da się znaleźć na przeciętnej siłowni. Gdy zabraknie pomysłu na ćwiczenia wymagające idealnego balansu na rowerze, można go wykorzystać jako obciążenie do ćwiczenia górnych partii mięśni. Tak nam przynajmniej doradził Danny MacAskill.
05
Ściany (dosłownie)
4 min
Walls
Working his way to new heights, check it out as BMXer Sebastian 'Bas' Keep prepares for and performs this sick new wallride trick.
Kolejne zaskoczenie. Okazuje się, że jazda na rowerze po pionowych ścianach jest możliwa. Trzeba mieć jedynie umiejętności odrobinę bardziej zaawansowane niż Spider-Man, bo chyba wszyscy się zgodzimy, że pełzanie jest jednak odrobinę łatwiejsze niż jazda na rowerze. W każdym razie w Wielkiej Brytanii jest zawodnik, który w tajemniczy i nikomu nieznany sposób opanował do perfekcji motyw jazdy po pionowych powierzchniach. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że Bas Keep (bo o nim mowa) robi to w starym, dobrym stylu. Razem z ekipą znajduje kozacki, „nie do końca legalny” spot, wpada na miejscówkę ze sprzętem, organizuje szybką sesję i ucieka. Pełen oldschool i kozacki streetowy klimat. Płacimy szacunkiem.