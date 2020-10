5 nowych, fajnych DJów do śledzenia i słuchania

DJ Noseblunt (Wrocław)

w jednym. Noseblunt fachu uczył się na pożyczonym od kolegi kontrolerze, a kolegą był Baby Meelo z kolektywu Regime. Przez kontakty w tak aktywnej ekipie rozkręcającej wrocławską scenę bardzo blisko do regularnych występów na własnym podwórku. Podobnie jak w większości przypadków w tym zestawieniu, Noseblunt nie ogranicza się do jednego gatunku, dostosowując selekcję do miejsca, w którym gra. Nie stroni od rapu, chętnie sięga po disco, a najlepiej odnajduje się łącząc house, electro, breaki i nieśmiało sięgając po techno. Takiego klimatu na pewno możecie spodziewać się podczas jego setów w klubie Transformator, gdzie ostatnio rezyduje, zwłaszcza pod szyldem kolektywu WE LECIM. Nowej muzyki najczęściej szuka na Bandcampie i Discogs. Przyznaje, że gdy spędza czas na parkiecie w roli słuchacza, nierzadko sięga po Shazama, a dużą inspiracją jest muzyka polecana mu przez własnego tatę. Ulubieni didżeje: Detroit Swindle, Jensen Interceptor, Chaos in the CBD.

Andrzej Zieliński (Białystok)

Andrzej Zieliński pochodzi z Białegostoku, w którym stacjonuje Up To Date Festival. Trzeba przyznać, że nie musiał wiele podróżować, by chociaż raz w roku spędzić czas wśród progresywnych klubowych dźwięków. Nie dziwi więc jego debiut w klubie FOMO, prowadzonym przez dyrektora artystycznego festiwalu

Daisy Cutter (Warszawa)