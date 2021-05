Gdyby tak usiąść i pomyśleć o cechach, które sprawiają, że naprawdę wyróżniasz się na tle innych osób wokół Ciebie, może się okazać, że ich wskazanie wcale nie jest łatwe. Dzieje się tak, ponieważ wszystko co wiesz, to tak naprawdę jakaś opinia - czy to Twoja własna, czy obserwacja kogoś innego. Możesz powiedzieć o sobie, że jesteś osobą kreatywną. I to może być stuprocentowa prawda, ale często okazuje się, że ciężko znaleźć na potwierdzenie tego twarde dowody, które przekonają do takiego stwierdzenia innych.