5 powodów, by wziąć udział w zawodach Red Bull Skok na Taras

Ruszyły internetowe eliminacje na Red Bull Skok na Taras. Wszystkie szczegóły o procesie rejestracji znajdziesz na stronie imprezy , a już teraz sprawdź nasz artykuł i dowiedz się więcej o tym, co czeka cię 31 sierpnia n Skrzycznem!

01 Pierwszy tego typu contest w Polsce

O ile best tricki to dość popularna forma rowerowych contestów, to już teraz możemy cię zapewnić, że w przypadku tych zawodów wszystko będzie wyglądać zupełnie inaczej...

Po pierwsze -- lokalizacja. Wyobraź sobie, że idziesz na swoje ulubione pierogi do górskiego schroniska na Skrzycznem, a tu nagle grupa lekko szalonych rowerzystów, oznajmia, że przejmuje obiekt w celu zorganizowania rowego jamu. Przypominamy, że jesteśmy 1257 metrów nad poziomem morza. Oczywiście, jest to naturalne środowisko dla rowerzystów, którzy śmigają po bike parkowych trasach, ale przeprowadzanie freestyle’owego best tricka w takich okoliczności przyrody to jednak spora nowość!

Po drugie -- skocznia. O ile w przypadku klasycznego best tricka rywalizujemy na kickerach “wysyłających" zawodników pionowo w górę, dając im tym samym czas na “zawiśnięcie” w powietrzu i wykonanie najbardziej skomplikowanych ewolucji. W przypadku naszych zawodów, hopa zostanie w pewnym sensie “wprasowana” w konstrukcje schodów, a próg wybicia zostanie połączony ze schroniskowym tarasem. W związku z tym, kąt wybicia będzie nieco bardziej łagodny, a czas na wykonanie sztuczek w powietrzu znacznie krótszy. O zwycięstwie w oficjalnym best tricku zadecydują więc detale - odjechanie sztuni na manualu, dorzucenie jeszcze jednego barspina lub taiwlipa etc.

Tak wiemy, to będzie “haratanie na płachę”, ale jak mawiał klasyk “bez dobicia, nie ma życia”!

02 Kozackie foty

Tak się robi progres! © Tomek Ustupski

Nigdy nie masz czasu na zrobienie sobie kozackiej rowerowej foty? Spokojnie, zostaw to nam! W trakcie zawodów Red Bull Skok na Taras, na miejscu będzie z nami Tomek Ustupski - jeden z najlepszych rowerowych fotografów w kraju. Tomek świetnie czuje górski klimat i doskonale wie, jak ustawić się z aparatem pod różne stylówki i różne tricki. Jeśli uda ci się przebrnąć przez fazę internetowych eliminacji i wylądujesz w oficjalnych zawodach, które odbędą się 31 sierpnia, to kozacką rowerową fotę na tinde… Instagrama masz, jak w banku!

03 Mega nagrody

Samo przejście internetowych kwalifikacji wiąże się z naprawdę konkretną gratyfikacją! Firma ABUS - jeden ze sponsorów całej inicjatywy -- zapowiedziała, że finałowa 30-tka otrzyma personalizowane kaski full face! Do puli nagród swoje fanty dorzucą też Continental i Garmin. Najlepsi zawodnicy wyjadą ze Szczyrku z kompletami kozackich opon oraz zegarkami sportowymi z najwyższej półki!

04 Super Ekipa

Wspólna jazda po bikeparku to prawdziwa frajda! © Tomek Ustupski

Chociaż zgłoszenia dopiero się rozkręcają, to nieoficjalnymi kanałami udało nam się pozyskać pierwsze potwierdzenia od zawodników zainteresowanych całą inicjatywą. Już teraz możemy ci zdradzić, że na miejscu pojawi się cała polska śmietanka rowerowego freestyle’u i modnego w ostatnim czasie “jibbingu” (znanego dwa lata temu jako slopeduro). Dodatkowo całą inicjatywę uświetnią jej gospodarze - bracia Szymon i Dawid Godziek, którzy będą pełnić rolę sędziów best tricka i ambasadorów całego projektu. Jesteśmy przekonani, że w trakcie treningów chłopaki również wskoczą na rowery, by sprawdzić jak wiele uda się wycisnąć z naszego nietypowego kickera!

05 Mocny after

Ognisko © Seetoh Lang

Co możemy dodać. Spędziliśmy w tym schronisku kilka bardzo klimatycznych wieczorów. Spokój, cisza, pyszne napitki nalewane spod lady. No, mamy co wspominać… I ty też będziesz mieć! Ekipa ze Skrzycznego już zapowiedziała, że kibice, zawodnicy i wszyscy zainteresowani pierwszą edycją imprezy Red Bull Skok na Taras są zaproszeni na klimatyczne ognisko i afterek przy świetle gwiazd. To będzie rowerowe zakończenie wakacji, na które zdecydowanie warto było czekać!