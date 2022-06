Przynajmniej 5 powodów, dla których musisz być na Red Bull SoundClash

Red Bull SoundClash to przede wszystkim pojedynek dwóch artystów i ich zespołów, ale na nich lista występujących na scenie wcale się nie kończy. Oprócz tego, że wydarzenie poprowadzą świetne dziewczyny: Sworo oraz Tycjana (także w roli DJ), podczas jednej z rund pojedynku – The Wildcard – każdego z artystów wspierać będą goście specjalni. Tymek i Otsochodzi mogą zaprosić kogo tylko chcą, ale nazwiska poznamy dopiero w momencie ich wyjścia na scenę. Warto wspomnieć, że poprzednie SoundClashe zawsze mocno w tych rundach zaskakiwały. Podczas starcia Fisz Emade vs Acid Drinkers, ci drudzy do udziału w koncercie zaprosili… Wojciecha Waglewskiego, czyli ojca przeciwników. Grubsonowi, mierzącemu się z Krzysztofem Zalewskim, pomogli Lotek i Beata Kozidrak, a rywala –

i Jarosław „Król Julian” Boberek.