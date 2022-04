5 powodów żeby pojechać na rower do Finale Ligure

"Pojedziesz do Finale to zobaczysz co to prawdziwe enduro!" Też słyszeliście gdzieś ten tekst? My też nie mogliśmy uwierzyć w to, że włoska miejscówka, którą co roku odwiedzają tysiące (albo nawet dziesiątki tysięcy) rowerzystów z całego świata, aż tak poważnie zweryfikuje naszą kondycję oraz umiejętności. Prawda jest jednak taka, że polskie trasy enduro, które znajdziemy na przykład w Szczyrku lub Bielsku znacznie różnią się od tych, które zostały zbudowane w okolicach Finale. Inne jest dosłownie wszystko - oznaczenia, opisy, "flow" oraz ogólna koncepcja tego jak powinny wyglądać single.