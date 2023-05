5 powodów, by wziąć udział w zawodach Red Bull Bez Łańcucha

. Obaj bracia zapowiedzieli już, że wezmą udział w konkurencji Red Bull Bez Łańcucha rozgrywanej w trakcie Małopolska Joy Ride Festiwalu. Chociaż chłopaki specjalizują się głównie w freestyle’u, to jesteśmy przekonani, że tanio skóry nie sprzedadzą. Wierzymy, że co najmniej kilku zjazdowców prześcignie rowerowych braci i po ukończeniu zawodów, będzie mogło wpisać do swojego CV: “W sezonie 2023 pokonałem

Chyba właśnie z tego aspektu cieszymy się najbardziej. Tegoroczne zmagania w konkurencji Red Bull Bez Łańcucha zostaną rozegrane na “Green Line’ie”. Trasa typu flow, składająca się głównie z zakrętów, niewielkich stolików i rollerów idealnie zweryfikuje umiejętności techniczne zawodników. Green Line jest bardzo prosty i właśnie dlatego idealnie nadaje się do przeprowadzenie tego typu zawodów. Umiejętność generowania prędkości na zróżnicowanych przeszkodach, to dokładnie to, co chcemy sprawdzić. Płynna jazda i bardzo oszczędne podejście do hamowania to coś, na co zdecydowanie trzeba będzie zwrócić uwagę!