5 powodów, dla których nie możesz ominąć imprezy Red Bull Warsaw Unlocked

, by trafić na największy melanż w Warszawie. Organizujemy go dla ciebie pod jednym adresem, gdzie zabawisz się do białego rana.

W samym środku Warszawy, na ulicy Kredytowej 9, gdzie mieści się przedwojenna kamienica Leona Feliksa Goldsteina. Kiedy powstawała, była jedną z najwyższych kamienic w stolicy. We wrześniu też taka będzie! Na dwie noce jej przestrzeń zostanie specjalnie zaaranżowana, na poszczególnych piętrach czekać będą na imprezowiczów ciekawie zaprojektowane wnętrza, by dostarczyć ci nie tylko doznań muzycznych, ale i wizualnych.

przenosi się pod jeden adres, czyli na ul. Kredytową 9 w Warszawie, by pod jednym dachem zaoferować to, co mają najlepsze w swojej ofercie.

Autorskie koktajle i extra bubble tea zaoferuje SingSing Warsaw, wyszukane napoje mieszane, zgodne z formułą RTD (Ready To Drink) zaserwuje Zamieszanie, a WIR wciągnie smacznym miksem muzyki i koktajli. Podczas Red Bull Warsaw Unlocked będzie można też skorzystać z usług barbera. Zapraszamy do przestrzeni Brush 2.0, czyli barber shopu i koktajl baru w jednym.

