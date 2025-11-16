5 przystanków Pucharu Świata – kalendarz Crankworx World Tour na sezon 2026

Po kilku latach stagnacji w końcu nadszedł czas zmian. W sezonie 2026 cykl Crankworx World Tour mocno urośnie w siłę. Zamiast trzech imprez organizatorzy wpisali do kalendarza pięć przystanków Pucharu Świata, z których trzy odbędą się w zupełnie nowych lokalizacjach. Na ten moment jest jeszcze za wcześnie na szczegółowe harmonogramy poszczególnych festiwali, ale chętnie podzielimy się z Wami pierwszymi informacjami na temat miejscówek i planowanych atrakcji.

Ōtautahi Christchurch (Nowa Zelandia) – 19–22 lutego

Christchurch zawsze słynęło z mocnej społeczności rowerowej! © Dan Griffiths

Miejscówka została sprawdzona w trakcie organizacji nieco mniejszych festiwali Crankworx Summer Series i trzeba przyznać, że zdała egzamin! W Christchurch odbyły się między innymi zawody w zjeździe, slopestyle’u, pumptracku i dual slalomie. Okoliczna społeczność rowerowa jest bardzo zaangażowana, a trasy dostępne w lokalnym bike parku co roku przyciągają tysiące rowerzystów z całego świata. To wymarzona lokalizacja na urlop związany z ucieczką przed wszechobecną w Europie zimą. Gdybyśmy mieli nielimitowany urlop i budżet, to Nowa Zelandia na pewno byłaby jednym z kierunków, które chcielibyśmy zaatakować w najbliższej przyszłości.

Rotorua (Nowa Zelandia) – 11–15 marca

Crankworx Rotorua: Slopestyle - Zobacz powtórkę Zawody w Nowej Zalendii rozpoczynają tegoroczny sezon slopestyle'owy. Zobacz powtórkę z zawodów!

Rotorua to sprawdzona miejscówka, która od kilku lat regularnie gości w oficjalnym kalendarzu cyklu. Nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, bo trasa slopestyle’owa, na której rozgrywane są najważniejsze zawody, jest uwielbiana przez wszystkich zawodników. Do tego dochodzi niepowtarzalny klimat jedynego na świecie festiwalu rowerowego organizowanego w samym sercu zielonego lasu deszczowego. Jak łatwo się domyślić, gdy okolicę nawiedzi deszcz, zawodnicy rywalizujący w dyscyplinach takich jak zjazd, dual slalom czy enduro mają mocno utrudnione zadanie. Oczywiście, nie ma mowy o narzekaniu, bo jazda w takich warunkach to po prostu pełne zajawy nowozelandzkie rodeo. Kto chce zostać mistrzem cyklu, musi umieć jeździć w każdych warunkach.

Whistler (Kanada) – 24 lipca – 2 sierpnia

6 min Dlaczego Crankworx to najlepsza rowerowa impreza na świecie? Czym jest festiwal Crankworx i dlaczego w tym sezonie warto wziąć w nim udział? Odpalaj film, a wszystkiego się dowiesz!

Nie ma na świecie lepszego miejsca do uprawiania kolarstwa górskiego. Niezależnie od uprawianej dyscypliny, poziomu zaawansowania oraz wyznawanej wizji tego, jak powinna wyglądać rowerowa zajawa, Whistler spełnia wszystkie oczekiwania. W sezonie 2025 festiwal w Whistler obchodził swoje 20-lecie i niektórzy rowerzyści obawiali się, że będzie to ostatnia edycja tej nieprawdopodobnej imprezy. Na szczęście organizatorzy zawsze mocno wsłuchiwali się w głosy dochodzące ze środowiska rowerowego i widząc ogromne zainteresowanie kolejną edycją, po prostu nie mogli postąpić inaczej. 21. edycja legendarnego Crankworx Whistler odbędzie się w sezonie 2026 na przełomie lipca i sierpnia. My jedziemy, a Wy?

Silver Star (Kanada) – 6–9 sierpnia

Nie wiemy, czy chodzi o kwestie logistyczne, czy chęć ściągnięcia do Kanady jeszcze większej rzeszy rowerowych turystów, ale dokładnie tydzień po festiwalu w Whistler odbędzie się druga impreza, w położonym niedaleko (jak na Kanadę) bike parku Silver Star. Ta miejscówka również była do tej pory sprawdzana na mniejszych imprezach z cyklu Crankworx Summer Series. Tor slopestyle’owy został ufundowany przez Bretta Rheedera i przez lata był miejscówką treningową dla freestyle’owej elity. Teraz będzie areną goszczącą całą rowerową śmietankę i jedną z wielu atrakcji przygotowanych właśnie na jeden z największych festiwali na świecie.

Mont-Sainte-Anne (Kanada) – 3–7 września

2 min Claudio Caulori prezentuje trasę na Mont-Sainte An Claudio Caulori prezentuje trasę na Mont-Sainte Anne

Najwięcej znaków zapytania i potencjalnych kontrowersji budzi ostatnia impreza, którą organizatorzy planują zorganizować w Mont-Sainte-Anne w Kanadzie. Skąd ta niepewność? Chyba właśnie z powodu braku rozbudowanej infrastruktury, bo wszystkie poprzednie miejscówki słyną z kozackich bike parków, rozwiniętej bazy hotelowej i dodatkowych atrakcji, które uwielbiają rowerzyści. A Mont-Sainte-Anne? To również legendarna miejscówka, ale znana raczej z jednej szalonej trasy, na której w poprzednich latach odbywał się Puchar Świata w zjeździe. Można więc wnioskować, że baza pod rozwijanie terenu jest, ale czasu - realnie patrząc - nie zostało wcale aż tak dużo. Pożyjemy, zobaczymy, ale jedno jest pewne. Pięć kozackich zawodów slopestyle’owych, z których trzy zostaną rozegrane w zupełnie nowych lokalizacjach – to coś, z czego powinniśmy się cieszyć!