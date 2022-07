5 pytań, których lepiej nie zadawać budowniczym tras rowerowych

"Jak złapiesz za łopatę to pewnie trochę wcześniej niż planowaliśmy." To chyba jedyna poprawna odpowiedź, której można udzielić na takie pytanie. Budowanie tras, to nie wyścigi. Połączenie poszczególnych elementów tak, by sprawiały Ci frajdę w trakcie jazdy na rowerze to prawdziwa sztuka, do której dochodzi się latami. Nie pospieszaj. Zamiast tego spytaj czy możesz jakoś pomóc...

To pytanie najlepiej brzmi z nutką pretensjonalnego tonu w tle. W tym wypadku najlepiej = najbardziej wkurzająco. Druga, najważniejsza (po wspomnianym "no dig, no ride") zasada panująca na trasach to: "prawo głosu ma ten, kto ma łopatę w ręce", więc jeśli nie angażujesz się w budowę miejscówki, musisz pogodzić się z tym, że nie wszystkie elementy na trasie będą Ci odpowiadać. Niektóre skocznie mogą się okazać za trudne, inne będą działały na Twoją psychikę właśnie przez legendarną "dziurę" między wybiciem, a lądowaniem. Nikt jednak nie broni Ci chwycić za łopatę i wydłużyć lądowanie, dołożyć tak zwany "case pad", a nawet w całości przekształcić hopę w bezpieczny stolik. Jeszcze raz powtarzamy - bez kopania, nie ma jazdy!

Nawet nie chodzi o to, że kopacze tego nie zrobią, bo gdy ktoś rzeczywiście opiekuje się danym spotem, to prędzej czy później poprawi/załata wszystkie dziury na trasie. Chodzi o podejście. To trochę tak, jakbyś leżał na stole operacyjnym z wielką dziurą w prawej nodze i mały zadrapaniem na lewej. Gdy lekarz trudzi się nad załatwieniem większego problemu, Ty pytasz go, czy mógłby ogarnąć też drugą nogę bo bardzo Cię boli. Wiesz o co nam chodzi, prawda?

