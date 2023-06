Ciekawe czy w historii zawodów slopestyle’owych zdarzyło się kiedykolwiek zwycięstwo ex aequo? Jeśli nie, to chyba mamy na to idealny czas, miejsce, no i oczywiście zawodników!

