5 wskazówek dla uczestników zawodów Red Bull Bez Łańcucha

To może oczywiste, ale na wszelki wypadek jednak o tym powiemy. Jazda bez łańcucha wygląda zupełnie inaczej niż jazda z łańcuchem. I to nie tylko dlatego, że nie możemy dołożyć prędkości, gdy nam jej zabraknie. Niezależnie od tego, jak zaawansowane zawieszenie mamy w rowerze, łańcuch jest elementem, który nieco ogranicza czułość pracy zawieszenia. W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że nasz rower bez napędu będzie działał nieco inaczej niż w “normalnych” warunkach. Dodatkowo “opór”, który czujemy na korbach, gdy próbujemy zakręcić pedałami nagle zniknie, więc warto przetrenować sobie takie sytuacje, by nie zdziwić się w trakcie mierzonego przejazdu.