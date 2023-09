5 występów Szymona Godźka na Red Bull Rampage

Wiele rzeczy mocno zaskoczyło Szamana i jego ekipę, ale mimo to reprezentant Polski mocno zaznaczył swoją obecność w Utah. Pierwszy start Szymon ukończył na 11. pozycji (na 20 zawodników), a w swój przejazd wkomponował między innymi olbrzymiego flipa na prawie 20-metrowym canyon-gapie. Szymon zasłynął również z niezwykłej stylówki, ponieważ w przeciwieństwie do większości zawodników ubranych w zbroje, ochraniacze i stabilizatory kręgosłupa, Polak ruszył na trasę w... koszulce bez rękawków! No ale przecież Szymon nie planował się przewracać. Może w tym szaleństwie jest metoda?

Wiele rzeczy mocno zaskoczyło Szamana i jego ekipę, ale mimo to reprezentant Polski mocno zaznaczył swoją obecność w Utah. Pierwszy start Szymon ukończył na 11. pozycji (na 20 zawodników), a w swój przejazd wkomponował między innymi olbrzymiego flipa na prawie 20-metrowym canyon-gapie. Szymon zasłynął również z niezwykłej stylówki, ponieważ w przeciwieństwie do większości zawodników ubranych w zbroje, ochraniacze i stabilizatory kręgosłupa, Polak ruszył na trasę w... koszulce bez rękawków! No ale przecież Szymon nie planował się przewracać. Może w tym szaleństwie jest metoda?

Wiele rzeczy mocno zaskoczyło Szamana i jego ekipę, ale mimo to reprezentant Polski mocno zaznaczył swoją obecność w Utah. Pierwszy start Szymon ukończył na 11. pozycji (na 20 zawodników), a w swój przejazd wkomponował między innymi olbrzymiego flipa na prawie 20-metrowym canyon-gapie. Szymon zasłynął również z niezwykłej stylówki, ponieważ w przeciwieństwie do większości zawodników ubranych w zbroje, ochraniacze i stabilizatory kręgosłupa, Polak ruszył na trasę w... koszulce bez rękawków! No ale przecież Szymon nie planował się przewracać. Może w tym szaleństwie jest metoda?