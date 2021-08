Łap 5 wywiadów i podwójne wejściówki na SBM FFestival vol. 5

„Dotychczas spotykaliśmy się zimą, w zamkniętych przestrzeniach, ale tym razem festiwal odbędzie się latem i co za tym idzie – będzie to pierwsza edycja plenerowa w jego historii!” – poinformowała kilka miesięcy temu ekipa SBM na swoich socialach. Drugi raz nie trzeba nas na nią namawiać, tym bardziej, że w 2021 roku SBM FFestival potrwa nie jeden, ale aż dwa dni, a oprócz koncertów organizatorzy przygotowali dla nas szereg towarzyszących aktywności i wydarzeń.

„Dotychczas spotykaliśmy się zimą, w zamkniętych przestrzeniach, ale tym razem festiwal odbędzie się latem i co za tym idzie – będzie to pierwsza edycja plenerowa w jego historii!” – poinformowała kilka miesięcy temu ekipa SBM na swoich socialach. Drugi raz nie trzeba nas na nią namawiać, tym bardziej, że w 2021 roku SBM FFestival potrwa nie jeden, ale aż dwa dni, a oprócz koncertów organizatorzy przygotowali dla nas szereg towarzyszących aktywności i wydarzeń.

„Dotychczas spotykaliśmy się zimą, w zamkniętych przestrzeniach, ale tym razem festiwal odbędzie się latem i co za tym idzie – będzie to pierwsza edycja plenerowa w jego historii!” – poinformowała kilka miesięcy temu ekipa SBM na swoich socialach. Drugi raz nie trzeba nas na nią namawiać, tym bardziej, że w 2021 roku SBM FFestival potrwa nie jeden, ale aż dwa dni, a oprócz koncertów organizatorzy przygotowali dla nas szereg towarzyszących aktywności i wydarzeń.

My też mamy na tę okazję jedną zabawę – konkurs, do wygrania w którym są podwójne wejściówki na SBM FFestival vol. 5. Zadanie jest proste – wystarczy, że odpowiesz na zadane pod tym artykułem pytanie konkursowe. Ale uwaga – wygrywają najbardziej kreatywne odpowiedzi!

My też mamy na tę okazję jedną zabawę – konkurs, do wygrania w którym są podwójne wejściówki na SBM FFestival vol. 5. Zadanie jest proste – wystarczy, że odpowiesz na zadane pod tym artykułem pytanie konkursowe. Ale uwaga – wygrywają najbardziej kreatywne odpowiedzi!

My też mamy na tę okazję jedną zabawę – konkurs, do wygrania w którym są podwójne wejściówki na SBM FFestival vol. 5. Zadanie jest proste – wystarczy, że odpowiesz na zadane pod tym artykułem pytanie konkursowe. Ale uwaga – wygrywają najbardziej kreatywne odpowiedzi!

„Od razu zaznaczę, że to nie jest rzecz, z której jestem wyjątkowo dumny i biorę nawet pod uwagę fakt, że część czytelników może mnie teraz sfejspalmować, ale już tłumaczę, o co chodzi...” – tak zaczyna Janek u nas sentymentalną podróż. Co dokładnie miał na myśli – przeczytasz, i przede wszystkim poznasz Janka lepiej,

Kiedy zadzwoniliśmy do niego po raz pierwszy powiedział, że nie udziela wywiadów. Kiedy Kukon w końcu się przełamał, zapytaliśmy go, dlaczego.

Kiedy zadzwoniliśmy do niego po raz pierwszy powiedział, że nie udziela wywiadów. Kiedy Kukon w końcu się przełamał, zapytaliśmy go, dlaczego.

Kiedy zadzwoniliśmy do niego po raz pierwszy powiedział, że nie udziela wywiadów. Kiedy Kukon w końcu się przełamał, zapytaliśmy go, dlaczego.

„Uważam, że osoby, które szukają jakichkolwiek informacji na mój temat, powinny czerpać je z mojej muzyki. Nie czuję potrzeby tłumaczenia się w wywiadach z moich numerów i opowiadania o tym, co lubię jeść na śniadanie. Trochę też krępuję się mówić do kamery, bo mam krzywe zęby. Może kiedyś zmienię swoje podejście i z dziką rozkoszą będę opowiadał godzinami o tym, jak powstawały moje single i jak bawimy się po koncertach”.

Przy okazji wydania płyty „Nienajseksowniejsze”, zapytaliśmy Adiego Nowaka o jego relacje z kobietami, jak przyjęła go poznańska scena hiphopowa oraz... czym skusiła go wytwórnia SBM.

Przy okazji wydania płyty „Nienajseksowniejsze”, zapytaliśmy Adiego Nowaka o jego relacje z kobietami, jak przyjęła go poznańska scena hiphopowa oraz... czym skusiła go wytwórnia SBM.

Przy okazji wydania płyty „Nienajseksowniejsze”, zapytaliśmy Adiego Nowaka o jego relacje z kobietami, jak przyjęła go poznańska scena hiphopowa oraz... czym skusiła go wytwórnia SBM.

„W SBM jest familia, jest profesjonalizm, jest skuteczność. (…) Nie przyszedłem tam wpasować się do wytwórni, ale być częścią jej naturalnej ewolucji” – mówił nam. Wytłumaczył też, co znaczy wers: „prawdą nie napełnisz brzuszka”.

„W SBM jest familia, jest profesjonalizm, jest skuteczność. (…) Nie przyszedłem tam wpasować się do wytwórni, ale być częścią jej naturalnej ewolucji” – mówił nam. Wytłumaczył też, co znaczy wers: „prawdą nie napełnisz brzuszka”.

„W SBM jest familia, jest profesjonalizm, jest skuteczność. (…) Nie przyszedłem tam wpasować się do wytwórni, ale być częścią jej naturalnej ewolucji” – mówił nam. Wytłumaczył też, co znaczy wers: „prawdą nie napełnisz brzuszka”.