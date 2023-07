50, 100 km na rowerze? To tylko kwestia nastawienia i przygotowania

. Jeszcze inni przemierzają świat z sakwami, albo bez - na lekko. No i są jeszcze rowerowi sportowcy, którzy po prostu trenują – czy to do

Tego rodzaju dystanse pokonują osoby o świetnym zdrowiu, ale i zmagające się z różnymi problemami na co dzień. Maja na przykład jest diabetyczką, ale pokazuje, że z odpowiednim nastawieniem i przygotowaniem, znając możliwości swojego organizmu, tak naprawdę można wszystko – zwłaszcza rzeczy, które niektórzy uważają za niemożliwe do zrobienia. „Za pierwszym, drugim razem, trzeba się nastawić, że to nie będzie ostra jazda na zadyszce, tylko spokojne tempo konwersacyjne. Tak żebyśmy nie zaczęli za mocno i nie spalili się na początku. Można zabrać ze sobą towarzysza, siostrę, brata, koleżankę, chłopaka, czy dziewczynę, żeby jazda była przyjemna. W dobrym towarzystwie kilometry lecą bardzo szybko” – przekonuje.

„Można sobie wcześniej zaplanować trasę – na przykład korzystając z aplikacji w stylu Komoot, Strava czy Garmin Connect. To może być trasa, która po prostu będzie dla nas przyjemna – może leśnymi ścieżkami, albo rowerowymi ale mniej uczęszczanymi…” – proponuje Maja. „Trzeba zaopatrzyć się w wodę. Optymalnie warto zabrać dwa bidony, do jednego wlać wodę, a do drugiego elektrolity, tak aby podczas naszej aktywności móc je uzupełniać, ponieważ są wypłukiwane z potem. Jeśli nie będziemy po drodze zajeżdżać na lody, można zabrać przekąskę w postaci banana lub suszonych owoców. Wszystko po to, aby nie zabrakło nam energii”.

