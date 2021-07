6 miejsc, które warto obrać jako cel na deskorolkowe wakacje

to zdecydowanie warto wybrać się z ekipą do nowego miejsca. Przychodzimy z pomocą i sugerujemy kilka ciekawych kierunków na taką podróż.

Wakacje i towarzysząca im słoneczna pogoda to świetny moment na deskorolkową wycieczkę w nowe miejsca. Jeśli masz już obcykane triki na swoim

Miasto w północno-wschodniej Hiszpanii to deskorolkowy raj. Spotów jest tam cała masa - tak naprawdę nawet jadąc z hotelu na miejscówkę jest ogromna szansa, że znajdziesz dobre miejsce do jazdy. Zobaczcie jak odnalazł się tam

. Koniecznie odwiedźcie tam legendarny już spot - pomnik Stalina. To oczywiście nie jedyne miejsce warte uwagi. Kilka propozycji przedstawił w swoim filmie

Szukasz czegoś nieco bliżej Polski? Okej, wobec tego proponujemy Pragę . Koniecznie odwiedźcie tam legendarny już spot - pomnik Stalina. To oczywiście nie jedyne miejsce warte uwagi. Kilka propozycji przedstawił w swoim filmie Maxim Habanec .

Zdajemy sobie sprawę, że nazwa tego państwa niewiele Wam mówi, ale to jest w tym wszystkim najfajniejsze. Mamy na myśli eksplorowanie nietypowych miejsc i szukanie tam spotów, których nie ogląda się zazwyczaj na filmach.

