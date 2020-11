6 pomysłów na prezent dla deskorolkowca od polskich firm

1. Gumka do czyszczenia gripu @letsgopushing

2. Drewniane pierścionki @boardthing.eu zrobione ze złamanych desek

Prowadzenie własnego skateshopu lub praca w nim to marzenie wielu młodych deskorolkowców. O tym, jak wygląda to od kuchni, opowiedział nam "Junior" pracujący w SH Store.

Prowadzenie własnego skateshopu lub praca w nim to marzenie wielu młodych deskorolkowców. O tym, jak wygląda to od kuchni, opowiedział nam "Junior" pracujący w SH Store.

3. Głośnik Nervous

4. Karnet na kryty skatepark

5. Filmy deskorolkowe

6. Puzzle Barrier Mag & Raw Hide