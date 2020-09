Smart surfing: 7 super aplikacji dla wodnych wymiataczy

, ale skoro za pomocą różnych apek da się sterować lodówką, roletami i bramą wjazdową, to dlaczego nie znaleźć takich, które podniosą efektywność wypadów surfingowych? Informacje o pogodzie, zagrożeniach ze strony rekinów, optymalnym rozmiarze deski, a nawet kozackie gry surfingowe - to wszystko możesz już dziś zainstalować w swoim telefonie! Poniżej znajdziesz 7 najlepszych naszym zdaniem aplikacji, które przydadzą się każdemu surferowi.

1. World Surfing League - Zawody, eventy, transmisje, relacje, informacje: Wszystko!

2. Surfline: Pogoda w Twojej kieszeni

To prawdopodobnie najlepsza, najbardziej dopracowana aplikacja pogodowa przygotowana z myślą u surferach. Raporty o warunkach, informacje o wysokości fal, wietrze, alerty o potencjalnych zagrożeniach i niebezpiecznych sytuacjach - jest tu wszystko na co trzeba zwracać uwagę. Całość przygotowana w bardzo wygodnym i przyjaznym dla użytkownika opakowaniu. Dla nas bomba! Polecamy.

To prawdopodobnie najlepsza, najbardziej dopracowana aplikacja pogodowa przygotowana z myślą u surferach. Raporty o warunkach, informacje o wysokości fal, wietrze, alerty o potencjalnych zagrożeniach i niebezpiecznych sytuacjach - jest tu wszystko na co trzeba zwracać uwagę. Całość przygotowana w bardzo wygodnym i przyjaznym dla użytkownika opakowaniu. Dla nas bomba! Polecamy.

To prawdopodobnie najlepsza, najbardziej dopracowana aplikacja pogodowa przygotowana z myślą u surferach. Raporty o warunkach, informacje o wysokości fal, wietrze, alerty o potencjalnych zagrożeniach i niebezpiecznych sytuacjach - jest tu wszystko na co trzeba zwracać uwagę. Całość przygotowana w bardzo wygodnym i przyjaznym dla użytkownika opakowaniu. Dla nas bomba! Polecamy.

3. True Surf: Surfuj na swoim telefonie

Długie godziny w samochodzie, samolocie, a może krótka "przerwa" w łazience? Gra "True Surf" to najlepszy sposób na zabicie nudy. Grafika jest na naprawdę wysokim poziomie, a prawa fizyki zdają się nie odbiegać od rzeczywistości. Gra jest przyjemna w obsłudze, a dzięki serii wprowadzających poradników, każdy bardzo szybko załapie o co chodzi!

Długie godziny w samochodzie, samolocie, a może krótka "przerwa" w łazience? Gra "True Surf" to najlepszy sposób na zabicie nudy. Grafika jest na naprawdę wysokim poziomie, a prawa fizyki zdają się nie odbiegać od rzeczywistości. Gra jest przyjemna w obsłudze, a dzięki serii wprowadzających poradników, każdy bardzo szybko załapie o co chodzi!

Długie godziny w samochodzie, samolocie, a może krótka "przerwa" w łazience? Gra "True Surf" to najlepszy sposób na zabicie nudy. Grafika jest na naprawdę wysokim poziomie, a prawa fizyki zdają się nie odbiegać od rzeczywistości. Gra jest przyjemna w obsłudze, a dzięki serii wprowadzających poradników, każdy bardzo szybko załapie o co chodzi!

4. Boardline: "Tinder" dla surferów i desek

5. Dorsal Shark Reports: Nie daj się dziabnąć!

Życzymy Ci, żeby ta aplikacja okazała się nieprzydatna. W tej chwili w bazie danych "Dorsal Shark Reports" znajduje się kilkaset tysięcy raportów dotyczących aktywności rekinów na spotach surfingowych. Co prawda w przypadku pływania na Bałtyku apka jest zupełnie nieprzydatna, ale jeśli planujesz wycieczkę do Stanów czy Australii, to dobrze mieć ją w swoim telefonie.

Życzymy Ci, żeby ta aplikacja okazała się nieprzydatna. W tej chwili w bazie danych "Dorsal Shark Reports" znajduje się kilkaset tysięcy raportów dotyczących aktywności rekinów na spotach surfingowych. Co prawda w przypadku pływania na Bałtyku apka jest zupełnie nieprzydatna, ale jeśli planujesz wycieczkę do Stanów czy Australii, to dobrze mieć ją w swoim telefonie.

Życzymy Ci, żeby ta aplikacja okazała się nieprzydatna. W tej chwili w bazie danych "Dorsal Shark Reports" znajduje się kilkaset tysięcy raportów dotyczących aktywności rekinów na spotach surfingowych. Co prawda w przypadku pływania na Bałtyku apka jest zupełnie nieprzydatna, ale jeśli planujesz wycieczkę do Stanów czy Australii, to dobrze mieć ją w swoim telefonie.

6. Dawn Patrol: Strava dla surferów