7 najlepszych bitew Red Bull BC One

Dwa lata później światowe finały Red Bull BC One zawitały do Nowego Jorku. Tam moją uwagę zwróciła półfinałowe spotkanie b-boyów: Clouda i

. Jeśli chodzi o stylówki tancerzy, to było to dosyć kontrastowe starcie. Piekielna dynamika i kontrola Neguina kontra swoboda i pomysłowość Clouda. Neguin w 2009 roku wniósł na scenę dużo świeżości, a kilka lat później bardzo na niej namieszał. Z kolei Cloud (reprezentant Skill Methodz) już wtedy był ikoną i gościem, którego znali nie tylko ludzie w środowisku. Był przecież aktorem, który wystąpił w kilku znanych filmach. Można więc powiedzieć, że było to starcie weterana i głodnego świeżaka. Widać było, że Neguinowi zależało na tym, by pokazać się z jak najlepszej strony. Robił mocne i dynamiczne rzeczy. Z kolei Cloud podszedł do spotkania ze spokojem i nie podpalał się. Koniec końców wyszło jego ogromne doświadczenie i obycie na eventach.