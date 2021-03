7 hardkorowych hardtaili, dzięki którym nie zbankrutujesz

1. Orange Crush Pro

Orange to oldschoolowa brytyjska marka znana z niezniszczalnych i niezawodnych produktów. Ramy produkowane przez "Orange" są proste, a przez to często uznawane za brzydkie i zbyt masywne. Firma od kilku lat coraz skuteczniej walczy z niezbyt korzystnym stereotypem, a najlepszym przykładem innowacji wprowadzanych w rowerach jest właśnie maszyna Orange Crush Pro. Koła w rozmiarze 27,5 cala, świetny amortyzator fox 34 i agresywny kąt główki (64 stopnie) sprawiają, że jest to prawdziwy taran do zadań specjalnych. Nie do zajechania, ale z całą pewnością do zjechania!