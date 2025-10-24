© Jakub Szarzyński
7 nowych polskich płyt, których warto posłuchać
Do podsumowań roku jeszcze daleko, ale dla tych, którzy w natłoku nowej muzyki mogli je dotąd przeoczyć – oto 7 polskich płyt z ostatnich tygodni, które warto znać i mieć na swojej półce.
Kacperczyk „Wszyscy jesteśmy Kacperczyk”
Maciek Kacperczyk w wywiadzie do zina SBM: „Jesteśmy trochę między popem i rockiem alternatywnym”. Paweł Kacperczyk: „Robienie tak różnej muzyki, jak obecnie, jest dla nas bardziej satysfakcjonujące. Na przykład nagranie dobrego, popowego numeru albo w hiphopowym klimacie, to dla nas duża dawka dopaminy”. Ta udziela się też podczas słuchania nowego albumu braci Kacperczyk – „Wszyscy jesteśmy Kacperczyk”. Na czwartej płycie łączą ulubione brzmienia, konfrontują się z większą liczbą niż dotąd gości (m.in. rapujący Kukon, jazzujący Kosmonauci i popowi Daria Zawiałow oraz Vito Bambino) i robią numery, których spokojnie będziemy słuchać w przyszłości (znakomity „List do M”).
WaluśKraksaKryzys „Tematy i wariacje”
Podobno według niektórych, jest za mało rockowy. Nie słuchajcie ich. Słuchajcie „Tematów i wariacji”. Czwarta płyta Walusia to jego najdojrzalsze dotąd dzieło. Jak sam to ładnie określił: raportem ze współczesnego świata, który – umówmy się – wcale nie rozpieszcza. WaluśKraksaKryzys przygląda się mu z uwagą i mając 29 lat robi ciekawszą muzyczną publicystykę niż wielu jego starszych kolegów. W bonusie dostajemy jeszcze gościnne występy od reprezentanta Ćpaj Stajlu – Cool P vel Alicka, Fisza i Arka Jakubika.
Lordofon „Niesamowita trupa pana Hiroszimy”
„Możemy tańczyć, możemy pić, możemy nie” – śpiewają chłopaki z Lordofonu na „Niesamowitej trupie pana Hiroszimy”. To prawda. Z tą płytą możesz robić wszystko. Najchętniej słuchalibyśmy jej na radiowych playlistach – nowe piosenki Lordofon, świetnie zagrane i dowcipne, mają w sobie wszystko, by chcieć ich słuchać w drodze do pracy, szkoły czy podczas weekendowych wycieczek. Słychać stary sznyt duetu, ale też dużą muzyczną wyobraźnię i chęć wyjścia do szerszej widowni. Lordofon, mon amour!
Jakub Skorupa „Live LP”
„Łapię chwile ulotne jak ulotka / Ulotne chwile łapię jak fotka” – rapuje w swoim klasyku ekipa Paktofonika. Jakub Skorupa, wokalista, gitarzysta i autor „Zeszytu pierwszego” oraz „Zeszytu drugiego”, też chciał uratować od zapomnienia piękne momenty i tak powstał „Live LP”. Album koncertowy, wydany na limitowanym winylu (tylko 250 sztuk), dokumentujący ważne chwile w historii Jakuba zespołu. Koncert to najlepsza okazja, by obcować z muzyką, winyl to najlepszy dla niej nośnik, więc równanie jest tu proste. Trzeba z tego zaproszenia skorzystać.
Błażej Król „Popiół”
Najbardziej osobista, najbardziej szczera i bezpośrednia – mówi o swojej nowej płycie Błażej Król. I na pewno najbardziej gitarowa. Obok, jak zwykle, świetnych tekstów artysty, na krążku roi się na od momentów, kiedy dajesz ją głośniej i głośniej. Jak w porywających numerach „Wszystko” czy „Strzeż mnie”. To czyste, rockowe bangery, których nie można się doczekać, by posłuchać w wersji koncertowej na żywo. A tak się składa, że Błażej właśnie jest w trasie – warto sprawdzić, kiedy zagra w twoim mieście.
Kukon „Kraków, marzec 2025”
Do końca jesieni jeszcze chwila, ale to i tak będzie najbardziej klimatyczna płyta tej pory roku. Świetnie opisuje ją sam Kukon w liście do słuchaczy, którzy zamówili „Kraków, marzec 2025” w preorderze: „To na pewno nie jest album, który wpisuje się w aktualne ramy mody. Mam jednak nadzieję, że się zrozumiemy. Że znajdziesz tu coś, przy czym serce zabije mocniej…”. Kto szuka prawdziwych emocji i treści, będzie zachwycony.
Omasta „Jazz report”
Wydają swój debiut w Astigmatic Records (skąd wyszły znakomite składy EABS i Błoto), więc to już powinno wystarczyć za rekomendację. Ale Omasta zapracowała już na własną markę, czy to występując na OFF Festivalu – gdzie zagrała własny materiał i reinterpretowała kultowy album MF Dooma i Madliba „Madvillainy” – czy jammując z Peją w krakowskim Paul's Boutique Record Store. Ta ekipa ma wyobraźnię, ma energię i naprawdę cieszy się muzyką. Lepiej miejcie na ją ucho.