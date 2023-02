7 pomysłów na (nie tylko) rowerowy trening na 7 dni tygodnia

Naszym zdaniem nie ma lepszego sposobu na rozpoczęcie tygodnia niż solidna sesyjka na rowerze enduro. Jasne, każdy ma na głowie pracę oraz obowiązki domowe, ale czasem wystarczy szybka godzina (lub pięć), by przypomnieć sobie o tym, że jazda na rowerze to najwspanialsza zajawka, która mocno nakręca nas do działania. Wskakuj na rower i czym prędzej wybieraj się na lokalne trasy. Załóż sobie plan minimum do zrealizowania i trzymaj się go niezależnie od warunków atmosferycznych, premiery nowych seriali i innych nie-rowerowych rozpraszaczy. Skoncentruj się raczej na ilości przejechanych tras lub kilometrów, a nie na czasie spędzonym na rowerze. Dzięki temu będziesz bardziej efektywny i nawet w przypadku bardzo ograniczonych zasobów czasowych, wyciśniesz z treningu prawdziwe maksimum. No widzisz? Niby to poniedziałek, a okazuje się, że może być naprawdę kozacko.