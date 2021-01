7 powodów, dla których warto w 2021 roku zacząć tańczyć

Dla niektórych taniec może być formą terapii, uwolnienia od stresów i problemów lub po prostu wypełnienia braku kreatywności w codziennej rutynie. Niezależnie od tego, czym jest dla ciebie – warto tak go właśnie potraktować i czerpać z niego to, co najlepsze. Z jednej strony, dzięki systematycznym ćwiczeniom i treningom, pozwala zadbać o swoje ciało, z drugiej – rozwija także stronę psychiczną.

. Znasz stare porzekadło: w zdrowym ciele zdrowy duch? Na pewno. Breaking pozwala wcielić je w życie. Członek Red Bull BC One All Stars – B-Boy Neguin – traktuje np. taniec jak rozmowę z kimś/czymś... większym. Coś jak duchowe połączenie, które sprawia, że bardziej angażuje się w to, co robi. Dlatego, gdy tańczy, stara się mieć wolną głowę, i w stu procentach oddaje się tej rozmowie. Ty możesz znaleźć inne połączenie, w inny sposób możesz się „wyłączać" – najważniejsze, by pozwoliło ci to zatracić się w tańcu.