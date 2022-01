8 porad, które pomogą ci biegać szybciej, dłużej i mądrzej

Z nowym rokiem, nowym krokiem! Zima to dla wielu biegaczy okres pierwszych przygotowań do wiosennych startów. To dobry czas, żeby zastanowić się, czy chcielibyśmy coś poprawić w swoim bieganiu – może przebierać nogami szybciej, albo wydłużyć dystans i nie opadać zbyt wcześnie z sił. Już sama technika może zrobić dużą różnicę. Skorzystaj z kilku rad jednego z najlepszych ultramaratończyków na świecie, nie tylko na temat techniki – być może wprowadzą nieco dojrzałości do twojego biegania, ale też pozwolą ci poczuć jeszcze więcej radości z uprawiania sportu.