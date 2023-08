01 Sprawdź najlepsze akcje ze Swatch Nines w klipie poniżej, a potem dowiedz się, jak przebiegał proces odblokowywania nowych sztuczek

3 min Najlepsze akcje ze Swatch Nines Zobacz najlepsze ujęcia, które udało się zarejestrować pilotom dronów sportowych w trakcie eventu Swatch Nines!

02 Backflip tripple barspin (pierwsza kobieta)

Kto: Patricia Druwen

Patricia została MVP tegorocznych Ninesów © @theoadworth

Jak: To dobre pytanie, bo poza Patrycją, żadna z Pań nie wylądowała jeszcze flipa z pojedynczym barspinem. Proces odblokowywania triku przebiegał jednak bardzo pewnie. 16-latka z Niemiec najpierw wczuła się w olbrzymie hopy zbudowane na Swatch Nines, a następnie krok po kroku dokładała do swojego salta kolejne śmigła - najpierw jedno, następnie dwa, a na koniec trzy. Wiedzieliśmy, że ta dziewczyna zawojuje rowerowy świat, ale nie spodziewaliśmy się, że zrobi to tak szybko. Czapki z głów!

03 540 (pierwsza kobieta)

Kto: Patricia Druwen (znowu)

Jak: W przypadku tego triku sytuacja wyglądała nieco inaczej, niż przy flipie z trzema śmigłami. Zawodniczka z Niemiec musiała kilka razy "przytulić" ziemię, zanim odjechała swoją pierwszą 540-tkę. Kluczowe znaczenie miała obecność starszych i bardziej doświadczonych riderów, którzy podpowiadali Patrycji jak poradzić sobie z quarterem i mocno ją dopingowali. To właśnie w takiej atmosferze odblokowuje się nowe sztuczki i przekracza kolejne granice. Drugi kobiecy World First na koncie Druwen!

04 Flara downside whip (na quarterze)

Kto: Tom Isted

Jak: Klasycznie - szarpiemy, aż się uda. Ciężko nam policzyć ile razy Tom lądował na głowie, plecach, boku, nie trafiał w rower lub lądowanie, ale dzięki jego upartości, w końcu się udało! To bez dwóch zdań najlepszy sezon Brytyjczyka, więc cieszymy się, że do kolekcji medali z cyklu Crankworx World Tour dorzucił również plakietkę z napisem "World First Flair Downdside Whip".

05 Flara double tailwhip (na quarterze)

Kto: Tim Bringer

Tim Bringer zawsze świetnie czuł się na quarterach © Klaus Polzer

Jak: Mamy wrażenie, że już w pierwszy dzień "Ninesów" Tim zakochał się w olbrzymim Quarterze. Latał wyżej niż ktokolwiek i od samego początku czuł się na nim bardzo pewnie. Podejrzewaliśmy, że jego BMX'owe korzenie dadzą o sobie znać, a gdy zobaczyliśmy pierwsze próby flary z podwójnym tailwhipem wiedzieliśmy, że wylądowanie tej sztuczki to tylko kwestia czasu. Po kilku niegroźnych podpórkach Bringer ostatecznie wylądował trik i do końca eventu jeździł już po hopach z luzem i pełnym spokojem.

06 Double backflip no-hander (duży rower)

Hopa, na której Elias zakręcił double flipa z no-handerem miała ponad 4 m © Markus Fischer

Kto: Elias Ruso

Jak: Patrząc na braci Ruso można odnieść wrażenie, że to totalni wariaci. Prawda jest jednak zupełnie inna. Każdy trik, który pojawia się w ich głowach, jest dokładnie rozplanowany i zwizualizowany przed ostateczną "egzekucją". W przypadku backflipa z no-handerem było dokładnie tak samo. Najpierw odpowiednio ustawiona głowa, potem lądowanie na poduszkę pneumatyczną, a dopiero później na twardo. Pierwsza próba zakończyła się niegroźnym upadkiem, ale druga poszła już "prawie" idealnie. (na nagraniach zwróćcie uwagę na sposób, w jaki Elias złapał kierownicę)

07 Double backflip can-can (duży rower)

Kto: Daniel Ruso

Jak: Proces wyglądał dokładnie tak samo, jak w przypadku Eliasa. Spokojne przygotowania, wyobrażenie sobie triku w głowie, kilka prób na poduszkę i pewne lądowanie na twardo. Jesteśmy przekonani, że w przypadku braci Ruso kluczowe znaczenie ma tak naprawdę to, że jeżdżą razem. Gdy jeden szykuje się do ryzykownego manewru, drugi stoi za plecami, motywuje i czuwa nad całym procesem. Chłopaki mają do siebie niesamowite zaufanie, z którego czerpią siłę do przekraczania własnych granic. Motywują nie tylko siebie, ale też wszystkich riderów, którzy pojawiają się na zawodach, jamach i pokazach.

08 Frontflip Cliffhanger (duży rower)

Kto: Bienve Aguado

Bienve Aguado i Frontflip Cliffhanger © Markus Fischer / Swatch Nines

Jak: Według nas Bienve jest jednym z najbardziej niedocenionych riderów, specjalizujących się w konkurencji big air freeride. Na imprezach z cyklu Fest Series zawsze pokazuje się ze świetnej strony, a mimo to najgłośniej mówi się o innych, często słabszych zawodnikach. Na szczęście sytuacja wyglądała zupełnie inaczej w przypadku Swatch Nines, na którym Hiszpan odblokował pierwszego na świecie frontflipa cliffhangera. Warto również zaznaczyć, że Bienve skupił się na dopracowaniu pełnych, płynnych przejazdów, którymi w większości przypadków nie mogli pochwalić się pozostali zawodnicy.

09 Superman Seat Grab Indian Air (pierwsza kobieta)

Kto: Caroline Buchanan

Caroline jest pierwszą kobietą na świecie, która wykonała tą sztuczkę! © Markus Fischer

Jak: Chociaż sztuczka wydaje się prosta, to składa się na nią naprawdę wiele elementów. Po pierwsze, trzeba ją wykonać na bardzo dużej hopie, która umożliwia "zawiśnięcie" w powietrzu. Po drugie, trzeba idealnie trafić z timingiem, tak by nie rozpocząć ani za wcześnie, ani za późno. Po trzecie, w locie trzeba skoordynować zeskoczenie z roweru, wypchnięcie go przed siebie, a następnie wskoczenie z powrotem na pedały. Caroline jest pierwszą kobietą, która zdecydowała się wykonać ten trik na dużym rowerze i trzeba przyznać, że poradziła sobie naprawdę fenomenalnie.

Kto: Natalia Niedźwiedź

Natalia w połowie double flipa © Ryszard Syryczyński