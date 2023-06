Jak to wygląda w praktyce : Gdy nie wiesz z jaką prędkością najechać na daną przeszkodę i ktoś udzieli Ci właśnie takiej wskazówki, to koniecznie zachowaj czujność. Oczywiście nie podejrzewamy, że ktokolwiek źle Ci życzy, ale istnieje spore prawdopodobieństwo, że stoisz na najeździe na skocznie zdecydowanie za długo i niepotrzebnie się stresujesz. Ale spokojnie, mamy dla Ciebie gotowe rozwiązanie. Zamiast wykonywać dwa obroty korbą na bliżej nieokreślonym biegu, znajdź kogoś o podobnym stylu jazdy, kto przełamał się do skoku i najedź na skocznię za "przewodnikiem" utrzymując równy odstęp i taką samą prędkość.

: Rowery do kolarstwa grawitacyjnego są z definicji dość wytrzymałe. Oczywiście zdarzają się wadliwe egzemplarze, modele, które posiadają wady fabryczne, ale większość ram i komponentów została jednak zaprojektowana z myślą o jak najdłuższym, bezawaryjnym użytkowaniu. Legendy o pękających Konach krążyły po Polsce mniej więcej 15 lat temu, gdy na giełdach i forach pojawiły się używane maszyny sprowadzane z zagranicy. Lokalni freeriderzy dorwali się do skatowanego, wysłużonego sprzętu i zaczęli testować jego możliwości, więc nic dziwnego, że ramy prędzej czy później składały się jak scyzoryki. Prawda na temat używanego i nowego sprzętu jest jednak zupełnie inna: Jeśli dbasz, regularnie serwisujesz, nie jeździsz jak bezwładny worek ziemniaków wrzucony na taczki i zazwyczaj dolatujesz hopy to złamania lub pęknięcia (niezależnie od producenta ramy) raczej Ci nie grożą.

: W SPD łatwiej podrywa się rower do góry, ale z technicznym, poprawnym skakaniem nie ma to nic wspólnego. Zobacz na bunny hop contesty (zawody na najwyższy skok na rowerze) - czy najlepsi riderzy, którzy są w stanie przeskoczyć nad tyczką zawieszoną na wysokości 100 cm jeżdżą we wpinanych pedałach? Oczywiście, że nie, bo chociaż system SPD zapewnia lepszą kontrolę nad rowerem, to w przypadku umiejętności technicznych takich jak skakanie, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Co więcej, wszyscy trenerzy i eksperci sugerują, by bunny hopa uczyć się właśnie w zwykłych niewpinanych pedałach.

Jak to wygląda w praktyce : Podjeżdżanie nie jest aż takie złe, jak Ci się wydaje. Serio. Być może jest bardziej męczące niż podchodzenie i wypychanie roweru pod górę, ale niesie za sobą sporo korzyści. Paradoksalnie nawet w trakcie podjazdów uczymy się poprawnej rowerowej techniki - balansujemy ciałem, staramy się efektywnie pedałować, wybieramy optymalną linię przejazdu - to wszystko ma przecież kluczowe znaczenie na zjazdach. Poza tym, jeśli tak bardzo nie lubicie się męczyć, to kupcie sobie elektryki...

