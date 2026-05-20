9 powodów, dla których warto wybrać się na największe fitnessowe party roku

EU4YA by tiguar to miks festiwalu, fit campu i konferencji: 8 stref, 85 prezenterów, ponad 120 godzin treningów, warsztatów i wykładów. Tylko od Ciebie zależy, czy z tego skorzystasz. Jeśli działasz w branży fitnessowej, albo chcesz się w niej odnaleźć, oto 9 powodów, dla których warto tam być.

1. W 48 godzin zainspirujesz się na cały sezon

Zamiast łapać inspiracje z losowych reelsów i pojedynczych szkoleń, tu masz wszystko, czego potrzebujesz — ustrukturyzowane i w sprawdzonej jakości. Tylko spójrz w program. Nowe formaty zajęć, świeże spojrzenie na trening, konkretne narzędzia do pracy z ludźmi i perspektywy rozwoju własnych umiejętności – wszystko w jednym miejscu. Wracasz do klubu albo studia nie tylko z jeszcze większą zajawką na pracę, ale z gotowym zestawem rzeczy, które możesz wdrożyć od razu po weekendzie.

2. Poćwiczysz i zamienisz słowo z ludźmi, których znasz głównie z netu

Lorenzo Sommo i Alessandro Muo z ProFi Academy, Patryk Tomaszewski z Akademii Zdrofit, dr Ewa Hartman z Benefit Systems, Ryszard Biernat z ProFi Academy – to tylko kilka nazwisk z długiej listy prezenterów. Możesz podejść, zapytać, złapać kontakt. To nie jest „kolejny szkoleniowy webinar”. To spotkanie na żywo z ludźmi, którzy realnie kształtują trendy w branży.

3. Słowo barre przestanie kojarzyć Ci się tylko z „ładnym ruchem przy drążku”

Strefa barre, tworzona przez Good Moov, Yogovo Academy i Sinya Pilates, szybko zweryfikuje twoje nastawienie. Barre potrafi sprawić wycisk jak solidne cardio, wzmocnić ciało, a przy okazji dać takie flow i energię, że ciężko przestać. Dochodzą do tego hip bandy, mini bandy, heavy i easy balle, które zmieniają charakter treningu. Dzięki temu instruktorka czy instruktor wróci z pomysłami na wyjątkowe zajęcia, a pasjonat z nowymi siłami.

4. Bo fitness masterclass zone jest jak festiwal endorfin

Fitness masterclass zone to wielka przestrzeń, mocne nagłośnienie, światła i dziesiątki osób trenujących razem. W programie m.in. STEP CHOREO PARTY z Pawłem Oraczem, Anią Horobiowską i mocną choreografią. A do tego... saksofonista grający na żywo podczas zajęć... Tak, dobrze przeczytaliśmy!

5. Poznasz pilates od innej strony

Reformer, Spine Corrector, Wunda Chair – jeśli z przyrządów i akcesoriów do pilatesu znasz głównie matę, ta strefa jest dla Ciebie. Nauczysz się, jak programować zajęcia na sprzęcie, jak łączyć go z matą. Patryk Tomaszewski, master trener i ekspert Pilates w Akademii Zdrofit, poprowadzi aż cztery lekcje MASTERCLASS, a na strefie Sinya Pilates zajęcia będą prowadzić międzynarodowi edukatorzy, m.in. Michael King i Malcolm Muirhead.

6. Nauczysz się dźwigać mądrzej, nie tylko więcej

Strefa siły to jak sama nazwa wskazuje - konkret. Ciężary olimpijskie, trójbój, trening atletyczny, siła w sporcie i w bieganiu. Zamiast przypadkowych schematów dostajesz strategie, jak realnie poprawiać wyniki i technikę. Wiedzę przekazują m.in. Paweł „Jurand” Jurczyński, jeden z najlepszych trenerów trójboju w Polsce, oraz Sergii Putsov, Head of Sport Science w legendarnym Torokhtiy Weightlifting, były członek kadry narodowej i doktor Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej. Po takich zajęciach inaczej spojrzysz na każdy przysiad.

7. HYROX pokaże Ci, gdzie jesteś ze swoją formą

HYROX Physical Fitness Test w dedykowanej strefie to idealny sposób, żeby zderzyć swoje predykcje z faktami. To konkretny sprawdzian, który pomoże dobrać odpowiednią kategorię na zawody i zrozumieć, jak wygląda twoje tempo w realnym, wymagającym formacie. Klimat zawodów, presja czasu, zmęczenie – wszystko w kontrolowanych warunkach.

8. Można wygrać sprzęt o łącznej wartości 70 tys. zł, albo... samodzielnie zacząć tworzyć sprzęt o jakim od dawna marzysz

Na EU4YA działa grywalizacja: robisz zadania, zbierasz punkty w apce i wspinasz się w rankingu. Stawka jest konkretna – wśród nagród do zdobycia jest reformer Technogym za 37 tysięcy złotych. Do tego warsztaty od Akademii Zdrofit, PTA Academy, Ergometr Ski Active Diamond i masa innych fantów. Równolegle startuje tiguar innovation LAB – program, w którym możesz współtworzyć nowe produkty razem z marką. Znasz się na rzeczy? Masz wizję? Jeśli twój pomysł wejdzie do produkcji, będziesz na nim zarabiać.

9. Na koniec wyjedziesz z planem na biznes, sprzęt i… siebie

EU4YA to także konferencja biznesowa dla menedżerów – osobny event z gotowymi frameworkami do wdrożenia „na poniedziałek”: marketing, sprzedaż, retencja, zarządzanie zespołem, case studies klubów, które naprawdę dowożą wyniki. Do tego dochodzi największy w Europie showroom sprzętu tiguar, gdzie możesz wszystko przetestować w boju, a nie tylko obejrzeć na stronie, czy w katalogu. Nieważne, czy jesteś trenerem, menedżerem, czy po prostu kochasz trening – po dwóch dniach wrócisz z głową pełną pomysłów, kontaktów i taką dawką energii, że twoi podopieczni od razu poczują, że „coś się w Tobie zmieniło”.

Pozostało tylko jedno pytanie: w ten weekend trenujesz jak zwykle… czy meldujesz się na EU4YA by tiguar? "Dla instruktorów i trenerów to dwa dni inspiracji i pomysłów do pracy, a także odskocznia i czas dla siebie jako trenera. Klimat jest jak na jednym wielkim fitness party. Ale event jest nie tylko dla instruktorów - każdy kto interesuje się ruchem, fitnessem , siłownią wyniesie z tych dwóch dni potężną dawkę motywacji i energii" - mówią organizatorzy.

